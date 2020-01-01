Токеномика на Palm Economy (PALM) Открийте ключова информация за Palm Economy (PALM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Palm Economy (PALM) PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Официален уебсайт: https://palmeconomy.io/ Изследовател на блокове: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Купете PALM сега!

Токеномика и анализ на цената за Palm Economy (PALM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Palm Economy (PALM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.20M $ 56.20M $ 56.20M Рекорд за всички времена: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001156140610917747 $ 0.001156140610917747 $ 0.001156140610917747 Текуща цена: $ 0.001124 $ 0.001124 $ 0.001124 Научете повече за цената на Palm Economy (PALM)

Токеномика на Palm Economy (PALM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Palm Economy (PALM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PALM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PALM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PALM, разгледайте цената в реално време на токените PALM!

История на цените на Palm Economy (PALM) Анализирането на историята на цените на PALM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PALM сега!

Прогноза за цената за PALM Искате ли да знаете какъв път може да поеме PALM? Нашата страница за прогноза за цената PALM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PALM сега!

