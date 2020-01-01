Токеномика на PAID Network (PAID) Открийте ключова информация за PAID Network (PAID), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PAID Network (PAID) PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Официален уебсайт: https://paidnetwork.com/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Купете PAID сега!

Токеномика и анализ на цената за PAID Network (PAID) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PAID Network (PAID), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Общо предлагане: $ 594.72M $ 594.72M $ 594.72M Циркулиращо предлагане: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.88M $ 15.88M $ 15.88M Рекорд за всички времена: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Научете повече за цената на PAID Network (PAID)

Токеномика на PAID Network (PAID): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PAID Network (PAID) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAID токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAID токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAID, разгледайте цената в реално време на токените PAID!

Как да купя PAID Интересувате се да добавите PAID Network (PAID) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PAID, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PAID в MEXC сега!

История на цените на PAID Network (PAID) Анализирането на историята на цените на PAID помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PAID сега!

Прогноза за цената за PAID Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAID? Нашата страница за прогноза за цената PAID съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAID сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!