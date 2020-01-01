Токеномика на ParallelAI (PAI) Открийте ключова информация за ParallelAI (PAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ParallelAI (PAI) ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Официален уебсайт: https://www.parallelai.tech/ Бяла книга: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Купете PAI сега!

Токеномика и анализ на цената за ParallelAI (PAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ParallelAI (PAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.62M $ 10.62M $ 10.62M Рекорд за всички времена: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Текуща цена: $ 0.10616 $ 0.10616 $ 0.10616 Научете повече за цената на ParallelAI (PAI)

Токеномика на ParallelAI (PAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ParallelAI (PAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAI, разгледайте цената в реално време на токените PAI!

История на цените на ParallelAI (PAI) Анализирането на историята на цените на PAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PAI сега!

Прогноза за цената за PAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAI? Нашата страница за прогноза за цената PAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAI сега!

