Токеномика на PAC PROJECT (PACOIN) Открийте ключова информация за PAC PROJECT (PACOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PAC PROJECT (PACOIN) PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others. Официален уебсайт: https://pac-project.com/ Бяла книга: https://pac-project.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a Купете PACOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за PAC PROJECT (PACOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PAC PROJECT (PACOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.39K $ 65.39K $ 65.39K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 40.02M $ 40.02M $ 40.02M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.001634 $ 0.001634 $ 0.001634 Научете повече за цената на PAC PROJECT (PACOIN)

Токеномика на PAC PROJECT (PACOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PAC PROJECT (PACOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PACOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PACOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PACOIN, разгледайте цената в реално време на токените PACOIN!

Как да купя PACOIN Интересувате се да добавите PAC PROJECT (PACOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PACOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PACOIN в MEXC сега!

История на цените на PAC PROJECT (PACOIN) Анализирането на историята на цените на PACOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PACOIN сега!

Прогноза за цената за PACOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме PACOIN? Нашата страница за прогноза за цената PACOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PACOIN сега!

