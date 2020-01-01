Токеномика на Paal AI (PAAL)
Информация за Paal AI (PAAL)
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Токеномика и анализ на цената за Paal AI (PAAL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paal AI (PAAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Paal AI (PAAL)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените PAAL. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token at the core of the PAAL AI ecosystem, which provides AI-powered services and tools, especially within the cryptocurrency sector. The token is designed to incentivize participation, reward users, and facilitate access to premium AI services.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Blockchain
|Ethereum
|Total Supply
|1,000,000,000 (1 Billion)
|Smart Contract
|Renounced (no further minting possible)
|Transaction Tax
|0% on buys and sells
- The total supply is fixed at 1 billion tokens, with no further minting due to the renounced contract, ensuring transparency and security.
2. Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., team, investors, ecosystem, etc.) is not explicitly available in the latest public documentation, the following mechanisms are confirmed:
- Staking Pools: A significant portion of tokens is allocated to staking pools, which are central to the ecosystem’s incentive structure.
- Buybacks: Tokens repurchased by the protocol are redirected into staking pools, increasing rewards for stakers.
- Ecosystem Fund: Revenue generated by the platform is transferred to a dedicated ecosystem fund for growth and development.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Utility/Mechanism
|Description
|Staking
|Users can stake $PAAL in pools (14, 28, or 56 days) to earn rewards in $PAAL and ETH.
|Revenue Sharing
|50% of certain platform revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Protocol buybacks increase staking pool rewards.
|Access to AI Services
|$PAAL unlocks premium AI tools and services within the ecosystem.
|Referral & Auto-Compound
|Referral system and auto-compounding features enhance user incentives and engagement.
Staking Pools & Rewards:
|Pool Duration
|% of ETH Rewards
|APY (PAAL)
|14 days
|1.2%
|3%
|28 days
|6%
|10%
|56 days
|92.8%
|15%
- Stakers can claim rewards transparently and choose pools based on their preferred lock-up period and APY.
4. Locking Mechanism
- Staking Lock: Users must lock their tokens for the chosen pool duration (14, 28, or 56 days) to earn rewards.
- Withdrawal: Tokens can only be withdrawn after the lock period ends; early withdrawal is not permitted.
5. Unlocking Time
- Staking Unlock: Tokens become available for withdrawal at the end of the selected staking period (14, 28, or 56 days).
- No Global Vesting/Unlock Schedule: There is no evidence of a broader vesting or unlock schedule for team, investors, or other allocations, likely due to the renounced contract and the token’s community-centric distribution.
6. Circulating Supply Trend
- As of late July 2025, the circulating supply is approximately 983 million $PAAL, indicating that nearly the entire supply is in circulation, with only a small fraction potentially locked in staking contracts at any given time.
7. Revenue and Ecosystem Integration
- Revenue Streams: Include AI solution licensing, advertising, trading fees, and future subscription services.
- Distribution: Revenues are funneled into the ecosystem fund and distributed to stakers, reinforcing the token’s utility and value proposition.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, Ethereum, contract renounced
|Allocation
|Staking pools, buybacks, ecosystem fund (no detailed public breakdown)
|Usage/Incentive
|Staking, revenue sharing, buybacks, access to AI services, referral, auto-compound
|Locking
|14/28/56-day staking pools, no early withdrawal
|Unlocking
|At end of staking period, no global vesting schedule
|Circulating Supply
|~983 million (as of July 2025), nearly all tokens in circulation
Additional Resources
- PAAL AI Documentation
- Staking Platform
- Official Website
Note: The PAAL AI tokenomics model is designed for transparency, community participation, and sustainable ecosystem growth, with a strong emphasis on staking and revenue sharing as core incentive mechanisms. No evidence of complex vesting or unlock schedules exists, reflecting a straightforward, community-driven approach.
Токеномика на Paal AI (PAAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Paal AI (PAAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PAAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PAAL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAAL, разгледайте цената в реално време на токените PAAL!
Как да купя PAAL
Интересувате се да добавите Paal AI (PAAL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PAAL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Paal AI (PAAL)
Анализирането на историята на цените на PAAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за PAAL
Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAAL? Нашата страница за прогноза за цената PAAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Paal AI (PAAL)
Сума
1 PAAL = 0.09831 USD