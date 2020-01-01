Токеномика на 3DPass (P3D) Открийте ключова информация за 3DPass (P3D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 3DPass (P3D) Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Официален уебсайт: https://3dpass.org/ Бяла книга: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Изследовател на блокове: https://3dpscan.xyz Купете P3D сега!

Токеномика и анализ на цената за 3DPass (P3D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 3DPass (P3D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 579.27K $ 579.27K $ 579.27K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 522.80M $ 522.80M $ 522.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001046973011954042 $ 0.001046973011954042 $ 0.001046973011954042 Текуща цена: $ 0.001108 $ 0.001108 $ 0.001108 Научете повече за цената на 3DPass (P3D)

Токеномика на 3DPass (P3D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 3DPass (P3D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой P3D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой P3D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на P3D, разгледайте цената в реално време на токените P3D!

Как да купя P3D Интересувате се да добавите 3DPass (P3D) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на P3D, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате P3D в MEXC сега!

История на цените на 3DPass (P3D) Анализирането на историята на цените на P3D помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на P3D сега!

Прогноза за цената за P3D Искате ли да знаете какъв път може да поеме P3D? Нашата страница за прогноза за цената P3D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените P3D сега!

