Цената в реално време на PoP Planet днес е 0.08673 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за P към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на P в MEXC сега.

Повече за P

Pценова информация

Какво представлява P

Бяла книга P

Официален уебсайт на P

Токеномика на P

P ценова прогноза

P История

Ръководство за закупуване за P

Конвертор на валута P във фиат

P спот

P USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

PoP Planet Лого

PoP Planet цена(P)

1 P към USD - цена в реално време:

$0.08675
$0.08675$0.08675
-1.88%1D
USD
PoP Planet (P) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:38:15 (UTC+8)

Информация за цената за PoP Planet (P) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168
24-часов нисък
$ 0.14625
$ 0.14625$ 0.14625
24-часов висок

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

$ 0.14625
$ 0.14625$ 0.14625

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

+0.45%

-1.88%

-7.51%

-7.51%

Цената в реално време за PoP Planet (P) е$ 0.08673. През последните 24 часа P се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07168 до най-висока стойност $ 0.14625, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на P е $ 0.15013296267605908, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.06398758089266599.

Що се отнася до краткосрочното представяне, P има промяна от +0.45% за последния час, -1.88% за 24 часа и -7.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PoP Planet (P)

No.921

$ 12.14M
$ 12.14M$ 12.14M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 86.73M
$ 86.73M$ 86.73M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на PoP Planet е $ 12.14M, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.73M. Циркулиращото предлагане на P е 140.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 86.73M.

История на цените за PoP Planet (P) USD

Проследете промените в цените за PoP Planet днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0016621-1.88%
30 дни$ +0.06673+333.65%
60 дни$ +0.06673+333.65%
90 дни$ +0.06673+333.65%
PoP Planet Промяна на цената днес

Днес P регистрира промяна от $ -0.0016621 (-1.88%), отразяваща последната му пазарна активност.

PoP Planet 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.06673 (+333.65%), което показва краткосрочното представяне на токена.

PoP Planet 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни P отбеляза промяна на $ +0.06673 (+333.65%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

PoP Planet 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.06673 (+333.65%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на PoP Planet (P) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за PoP Planet сега.

Какво е PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите PoP Planet инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете P наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за PoP Planet в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано PoP Planet купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за PoP Planet (USD)

Колко ще струва PoP Planet (P) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PoP Planet (P) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PoP Planet.

Проверете прогнозата за цената за PoP Planet сега!

Токеномика на PoP Planet (P)

Разбирането на токеномиката на PoP Planet (P) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените P сега!

Как да купя PoP Planet (P)

Търсите как да купите PoP Planet? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите PoP Planet от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

P към местни валути

1 PoP Planet(P) към VND
2,282.29995
1 PoP Planet(P) към AUD
A$0.1318296
1 PoP Planet(P) към GBP
0.0659148
1 PoP Planet(P) към EUR
0.0745878
1 PoP Planet(P) към USD
$0.08673
1 PoP Planet(P) към MYR
RM0.3633987
1 PoP Planet(P) към TRY
3.6469965
1 PoP Planet(P) към JPY
¥13.35642
1 PoP Planet(P) към ARS
ARS$125.8773201
1 PoP Planet(P) към RUB
7.007784
1 PoP Planet(P) към INR
7.701624
1 PoP Planet(P) към IDR
Rp1,445.4994218
1 PoP Planet(P) към PHP
5.0927856
1 PoP Planet(P) към EGP
￡E.4.0962579
1 PoP Planet(P) към BRL
R$0.4657401
1 PoP Planet(P) към CAD
C$0.121422
1 PoP Planet(P) към BDT
10.6088136
1 PoP Planet(P) към NGN
125.5130541
1 PoP Planet(P) към COP
$336.1620108
1 PoP Planet(P) към ZAR
R.1.5038982
1 PoP Planet(P) към UAH
3.6383235
1 PoP Planet(P) към TZS
T.Sh.213.6203265
1 PoP Planet(P) към VES
Bs19.16733
1 PoP Planet(P) към CLP
$81.69966
1 PoP Planet(P) към PKR
Rs24.3615897
1 PoP Planet(P) към KZT
45.9616962
1 PoP Planet(P) към THB
฿2.8109193
1 PoP Planet(P) към TWD
NT$2.6686821
1 PoP Planet(P) към AED
د.إ0.3182991
1 PoP Planet(P) към CHF
Fr0.069384
1 PoP Planet(P) към HKD
HK$0.6738921
1 PoP Planet(P) към AMD
֏33.191571
1 PoP Planet(P) към MAD
.د.م0.8022525
1 PoP Planet(P) към MXN
$1.6105761
1 PoP Planet(P) към SAR
ريال0.3252375
1 PoP Planet(P) към ETB
Br13.3755006
1 PoP Planet(P) към KES
KSh11.2046487
1 PoP Planet(P) към JOD
د.أ0.06149157
1 PoP Planet(P) към PLN
0.3200337
1 PoP Planet(P) към RON
лв0.3824793
1 PoP Planet(P) към SEK
kr0.823935
1 PoP Planet(P) към BGN
лв0.1465737
1 PoP Planet(P) към HUF
Ft29.1820431
1 PoP Planet(P) към CZK
1.8308703
1 PoP Planet(P) към KWD
د.ك0.02653938
1 PoP Planet(P) към ILS
0.2818725
1 PoP Planet(P) към BOB
Bs0.5993043
1 PoP Planet(P) към AZN
0.147441
1 PoP Planet(P) към TJS
SM0.7987833
1 PoP Planet(P) към GEL
0.2350383
1 PoP Planet(P) към AOA
Kz79.4958507
1 PoP Planet(P) към BHD
.د.ب0.03261048
1 PoP Planet(P) към BMD
$0.08673
1 PoP Planet(P) към DKK
kr0.5611431
1 PoP Planet(P) към HNL
L2.2827336
1 PoP Planet(P) към MUR
3.9670302
1 PoP Planet(P) към NAD
$1.4986944
1 PoP Planet(P) към NOK
kr0.8777076
1 PoP Planet(P) към NZD
$0.1509102
1 PoP Planet(P) към PAB
B/.0.08673
1 PoP Planet(P) към PGK
K0.3651333
1 PoP Planet(P) към QAR
ر.ق0.3156972
1 PoP Planet(P) към RSD
дин.8.820441
1 PoP Planet(P) към UZS
soʻm1,044.9395187
1 PoP Planet(P) към ALL
L7.2688413
1 PoP Planet(P) към ANG
ƒ0.1552467
1 PoP Planet(P) към AWG
ƒ0.1552467
1 PoP Planet(P) към BBD
$0.17346
1 PoP Planet(P) към BAM
KM0.1457064
1 PoP Planet(P) към BIF
Fr256.54734
1 PoP Planet(P) към BND
$0.112749
1 PoP Planet(P) към BSD
$0.08673
1 PoP Planet(P) към JMD
$13.9340418
1 PoP Planet(P) към KHR
348.3128838
1 PoP Planet(P) към KMF
Fr36.94698
1 PoP Planet(P) към LAK
1,885.4347449
1 PoP Planet(P) към LKR
රු26.4335694
1 PoP Planet(P) към MDL
L1.465737
1 PoP Planet(P) към MGA
Ar390.675285
1 PoP Planet(P) към MOP
P0.6947073
1 PoP Planet(P) към MVR
1.326969
1 PoP Planet(P) към MWK
MK150.5728203
1 PoP Planet(P) към MZN
MT5.542047
1 PoP Planet(P) към NPR
रु12.3139254
1 PoP Planet(P) към PYG
615.08916
1 PoP Planet(P) към RWF
Fr126.01869
1 PoP Planet(P) към SBD
$0.7137879
1 PoP Planet(P) към SCR
1.2038124
1 PoP Planet(P) към SRD
$3.339105
1 PoP Planet(P) към SVC
$0.7588875
1 PoP Planet(P) към SZL
L1.5047655
1 PoP Planet(P) към TMT
m0.303555
1 PoP Planet(P) към TND
د.ت0.25472601
1 PoP Planet(P) към TTD
$0.5871621
1 PoP Planet(P) към UGX
Sh302.16732
1 PoP Planet(P) към XAF
Fr49.34937
1 PoP Planet(P) към XCD
$0.234171
1 PoP Planet(P) към XOF
Fr49.34937
1 PoP Planet(P) към XPF
Fr8.93319
1 PoP Planet(P) към BWP
P1.1656512
1 PoP Planet(P) към BZD
$0.1743273
1 PoP Planet(P) към CVE
$8.2645017
1 PoP Planet(P) към DJF
Fr15.35121
1 PoP Planet(P) към DOP
$5.5585257
1 PoP Planet(P) към DZD
د.ج11.2722981
1 PoP Planet(P) към FJD
$0.1960098
1 PoP Planet(P) към GNF
Fr754.11735
1 PoP Planet(P) към GTQ
Q0.6652191
1 PoP Planet(P) към GYD
$18.1629966
1 PoP Planet(P) към ISK
kr10.84125

PoP Planet ресурс

За по-задълбочено разбиране на PoP Planet, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на PoP Planet
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно PoP Planet

Колко струва PoP Planet (P) днес?
Цената в реално време на P в USD е 0.08673 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на P към USD?
Текущата цена на P към USD е $ 0.08673. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PoP Planet?
Пазарната капитализация за P е $ 12.14M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на P?
Циркулиращото предлагане на P е 140.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на P?
P постигна ATH цена от 0.15013296267605908 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на P?
P достигна ATL цена от 0.06398758089266599 USD.
Какъв е обемът на търговията на P?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за P е $ 1.73M USD.
Ще се повиши ли P тази година?
P може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за P за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:38:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за PoP Planet (P)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор P-към-USD

Сума

P
P
USD
USD

1 P = 0.08673 USD

Търговия на P

P/USDT
$0.08675
$0.08675$0.08675
-1.95%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

