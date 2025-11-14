Повече за OZONAI
OZONAIценова информация
Какво представлява OZONAI
Бяла книга OZONAI
Официален уебсайт на OZONAI
Токеномика на OZONAI
OZONAI ценова прогноза
OZONAI История
Ръководство за закупуване за OZONAI
Конвертор на валута OZONAI във фиат
OZONAI спот
Предварително пазаруване
Печалба
Airdrop+
Новини
Блог
Научете
Токеномика на Ozone metaverse (OZONAI)
Токеномика и анализ на цената за Ozone metaverse (OZONAI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ozone metaverse (OZONAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Ozone metaverse (OZONAI)
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Токеномика на Ozone metaverse (OZONAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ozone metaverse (OZONAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой OZONAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой OZONAI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на OZONAI, разгледайте цената в реално време на токените OZONAI!
Как да купя OZONAI
Интересувате се да добавите Ozone metaverse (OZONAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OZONAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Ozone metaverse (OZONAI)
Анализирането на историята на цените на OZONAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за OZONAI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме OZONAI? Нашата страница за прогноза за цената OZONAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете Ozone metaverse (OZONAI)
Сума
1 OZONAI = 0.00007899 USD
Търгувайте с Ozone metaverse (OZONAI)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи