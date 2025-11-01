БорсаDEX+
Цената в реално време на Ozone metaverse днес е 0.00009667 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OZONAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OZONAI в MEXC сега.

Ozone metaverse Лого

Ozone metaverse цена(OZONAI)

1 OZONAI към USD - цена в реално време:

$0.00009673
$0.00009673$0.00009673
+0.63%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:26 (UTC+8)

Информация за цената за Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00009306
$ 0.00009306$ 0.00009306
24-часов нисък
$ 0.00013493
$ 0.00013493$ 0.00013493
24-часов висок

$ 0.00009306
$ 0.00009306$ 0.00009306

$ 0.00013493
$ 0.00013493$ 0.00013493

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-3.67%

+0.63%

+31.34%

+31.34%

Цената в реално време за Ozone metaverse (OZONAI) е$ 0.00009667. През последните 24 часа OZONAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009306 до най-висока стойност $ 0.00013493, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OZONAI е $ 0.03447626727041513, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000030714406696367.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OZONAI има промяна от -3.67% за последния час, +0.63% за 24 часа и +31.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ozone metaverse (OZONAI)

No.7113

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K

$ 193.34K
$ 193.34K$ 193.34K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Ozone metaverse е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.41K. Циркулиращото предлагане на OZONAI е 0.00, като общото предлагане е 801810225.66. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 193.34K.

История на цените за Ozone metaverse (OZONAI) USD

Проследете промените в цените за Ozone metaverse днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000006056+0.63%
30 дни$ +0.00001652+20.61%
60 дни$ +0.00006481+203.42%
90 дни$ -0.00010728-52.61%
Ozone metaverse Промяна на цената днес

Днес OZONAI регистрира промяна от $ +0.0000006056 (+0.63%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ozone metaverse 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00001652 (+20.61%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ozone metaverse 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OZONAI отбеляза промяна на $ +0.00006481 (+203.42%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ozone metaverse 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00010728 (-52.61%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ozone metaverse (OZONAI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ozone metaverse сега.

Какво е Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ozone metaverse инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OZONAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ozone metaverse в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ozone metaverse купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ozone metaverse (USD)

Колко ще струва Ozone metaverse (OZONAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ozone metaverse (OZONAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ozone metaverse.

Проверете прогнозата за цената за Ozone metaverse сега!

Токеномика на Ozone metaverse (OZONAI)

Разбирането на токеномиката на Ozone metaverse (OZONAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OZONAI сега!

Как да купя Ozone metaverse (OZONAI)

Търсите как да купите Ozone metaverse? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ozone metaverse от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OZONAI към местни валути

1 Ozone metaverse(OZONAI) към VND
2.54387105
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AUD
A$0.0001469384
1 Ozone metaverse(OZONAI) към GBP
0.0000734692
1 Ozone metaverse(OZONAI) към EUR
0.0000831362
1 Ozone metaverse(OZONAI) към USD
$0.00009667
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MYR
RM0.0004050473
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TRY
0.0040640068
1 Ozone metaverse(OZONAI) към JPY
¥0.01488718
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ARS
ARS$0.1398979239
1 Ozone metaverse(OZONAI) към RUB
0.007810936
1 Ozone metaverse(OZONAI) към INR
0.0085833293
1 Ozone metaverse(OZONAI) към IDR
Rp1.6111660222
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PHP
0.005674529
1 Ozone metaverse(OZONAI) към EGP
￡E.0.0045666908
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BRL
R$0.0005191179
1 Ozone metaverse(OZONAI) към CAD
C$0.000135338
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BDT
0.0118246744
1 Ozone metaverse(OZONAI) към NGN
0.1398979239
1 Ozone metaverse(OZONAI) към COP
$0.37324287
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ZAR
R.0.0016743244
1 Ozone metaverse(OZONAI) към UAH
0.0040553065
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TZS
T.Sh.0.2381030435
1 Ozone metaverse(OZONAI) към VES
Bs0.02136407
1 Ozone metaverse(OZONAI) към CLP
$0.09106314
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PKR
Rs0.0271536363
1 Ozone metaverse(OZONAI) към KZT
0.0512292998
1 Ozone metaverse(OZONAI) към THB
฿0.0031292079
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TWD
NT$0.0029735692
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AED
د.إ0.0003547789
1 Ozone metaverse(OZONAI) към CHF
Fr0.000077336
1 Ozone metaverse(OZONAI) към HKD
HK$0.0007511259
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AMD
֏0.036995609
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MAD
.د.م0.0008941975
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MXN
$0.0017932285
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SAR
ريال0.0003625125
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ETB
Br0.0149084474
1 Ozone metaverse(OZONAI) към KES
KSh0.0124887973
1 Ozone metaverse(OZONAI) към JOD
د.أ0.00006853903
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PLN
0.0003567123
1 Ozone metaverse(OZONAI) към RON
лв0.000425348
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SEK
kr0.0009173983
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BGN
лв0.0001633723
1 Ozone metaverse(OZONAI) към HUF
Ft0.0325043208
1 Ozone metaverse(OZONAI) към CZK
0.0020387703
1 Ozone metaverse(OZONAI) към KWD
د.ك0.00002958102
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ILS
0.0003141775
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BOB
Bs0.0006679897
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AZN
0.000164339
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TJS
SM0.0008903307
1 Ozone metaverse(OZONAI) към GEL
0.0002619757
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AOA
Kz0.0886067553
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BHD
.د.ب0.00003634792
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BMD
$0.00009667
1 Ozone metaverse(OZONAI) към DKK
kr0.0006254549
1 Ozone metaverse(OZONAI) към HNL
L0.0025443544
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MUR
0.0044216858
1 Ozone metaverse(OZONAI) към NAD
$0.0016704576
1 Ozone metaverse(OZONAI) към NOK
kr0.0009783004
1 Ozone metaverse(OZONAI) към NZD
$0.0001682058
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PAB
B/.0.00009667
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PGK
K0.0004069807
1 Ozone metaverse(OZONAI) към QAR
ر.ق0.0003518788
1 Ozone metaverse(OZONAI) към RSD
дин.0.009821672
1 Ozone metaverse(OZONAI) към UZS
soʻm1.1646985273
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ALL
L0.0081019127
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ANG
ƒ0.0001730393
1 Ozone metaverse(OZONAI) към AWG
ƒ0.0001730393
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BBD
$0.00019334
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BAM
KM0.0001624056
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BIF
Fr0.28594986
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BND
$0.000125671
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BSD
$0.00009667
1 Ozone metaverse(OZONAI) към JMD
$0.0155310022
1 Ozone metaverse(OZONAI) към KHR
0.3882325202
1 Ozone metaverse(OZONAI) към KMF
Fr0.04118142
1 Ozone metaverse(OZONAI) към LAK
2.1015216971
1 Ozone metaverse(OZONAI) към LKR
රු0.0294630826
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MDL
L0.001633723
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MGA
Ar0.435450015
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MOP
P0.0007743267
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MVR
0.001479051
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MWK
MK0.1678297537
1 Ozone metaverse(OZONAI) към MZN
MT0.006177213
1 Ozone metaverse(OZONAI) към NPR
रु0.0137252066
1 Ozone metaverse(OZONAI) към PYG
0.68558364
1 Ozone metaverse(OZONAI) към RWF
Fr0.14046151
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SBD
$0.0007955941
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SCR
0.0013504799
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SRD
$0.003721795
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SVC
$0.0008458625
1 Ozone metaverse(OZONAI) към SZL
L0.0016772245
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TMT
m0.000338345
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TND
د.ت0.00028391979
1 Ozone metaverse(OZONAI) към TTD
$0.0006544559
1 Ozone metaverse(OZONAI) към UGX
Sh0.33679828
1 Ozone metaverse(OZONAI) към XAF
Fr0.05490856
1 Ozone metaverse(OZONAI) към XCD
$0.000261009
1 Ozone metaverse(OZONAI) към XOF
Fr0.05490856
1 Ozone metaverse(OZONAI) към XPF
Fr0.00995701
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BWP
P0.0012992448
1 Ozone metaverse(OZONAI) към BZD
$0.0001943067
1 Ozone metaverse(OZONAI) към CVE
$0.0092116843
1 Ozone metaverse(OZONAI) към DJF
Fr0.01720726
1 Ozone metaverse(OZONAI) към DOP
$0.0061955803
1 Ozone metaverse(OZONAI) към DZD
د.ج0.0125622665
1 Ozone metaverse(OZONAI) към FJD
$0.0002184742
1 Ozone metaverse(OZONAI) към GNF
Fr0.84054565
1 Ozone metaverse(OZONAI) към GTQ
Q0.0007414589
1 Ozone metaverse(OZONAI) към GYD
$0.0202446314
1 Ozone metaverse(OZONAI) към ISK
kr0.01208375

Ozone metaverse ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ozone metaverse, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Ozone metaverse
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ozone metaverse

Колко струва Ozone metaverse (OZONAI) днес?
Цената в реално време на OZONAI в USD е 0.00009667 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OZONAI към USD?
Текущата цена на OZONAI към USD е $ 0.00009667. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ozone metaverse?
Пазарната капитализация за OZONAI е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OZONAI?
Циркулиращото предлагане на OZONAI е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OZONAI?
OZONAI постигна ATH цена от 0.03447626727041513 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OZONAI?
OZONAI достигна ATL цена от 0.000030714406696367 USD.
Какъв е обемът на търговията на OZONAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OZONAI е $ 56.41K USD.
Ще се повиши ли OZONAI тази година?
OZONAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OZONAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Ozone metaverse (OZONAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор OZONAI-към-USD

Сума

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00009667 USD

Търговия на OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00009673
$0.00009673$0.00009673
+0.60%

