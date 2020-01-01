Токеномика на OpenZK Network (OZK) Открийте ключова информация за OpenZK Network (OZK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Официален уебсайт: https://www.openzk.net Бяла книга: https://docs.openzk.net/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

Токеномика и анализ на цената за OpenZK Network (OZK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OpenZK Network (OZK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Рекорд за всички времена: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 Текуща цена: $ 0.0003477 $ 0.0003477 $ 0.0003477 Научете повече за цената на OpenZK Network (OZK)

Токеномика на OpenZK Network (OZK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OpenZK Network (OZK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OZK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OZK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OZK, разгледайте цената в реално време на токените OZK!

История на цените на OpenZK Network (OZK) Анализирането на историята на цените на OZK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OZK сега!

Прогноза за цената за OZK Искате ли да знаете какъв път може да поеме OZK? Нашата страница за прогноза за цената OZK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OZK сега!

