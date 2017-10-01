Токеномика на Orchid (OXT) Открийте ключова информация за Orchid (OXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Orchid (OXT) The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Официален уебсайт: https://www.orchid.com/ Бяла книга: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Купете OXT сега!

Токеномика и анализ на цената за Orchid (OXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orchid (OXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.52M Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 997.21M FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 1.0366 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04663823669209175 Текуща цена: $ 0.05467

Токеномика на Orchid (OXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Orchid (OXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OXT, разгледайте цената в реално време на токените OXT!

История на цените на Orchid (OXT) Анализирането на историята на цените на OXT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OXT сега!

Прогноза за цената за OXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме OXT? Нашата страница за прогноза за цената OXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OXT сега!

