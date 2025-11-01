БорсаDEX+
Цената в реално време на Overlay Protocol днес е 0.06834 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OVL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OVL в MEXC сега.Цената в реално време на Overlay Protocol днес е 0.06834 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OVL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OVL в MEXC сега.

Повече за OVL

OVLценова информация

Какво представлява OVL

Бяла книга OVL

Официален уебсайт на OVL

Токеномика на OVL

OVL ценова прогноза

OVL История

Ръководство за закупуване за OVL

Конвертор на валута OVL във фиат

OVL спот

OVL USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Overlay Protocol Лого

Overlay Protocol цена(OVL)

1 OVL към USD - цена в реално време:

$0.06834
-0.46%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:06:05 (UTC+8)

Информация за цената за Overlay Protocol (OVL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.06573
24-часов нисък
$ 0.0727
24-часов висок

$ 0.06573
$ 0.0727
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
-0.64%

-0.45%

-25.71%

-25.71%

Цената в реално време за Overlay Protocol (OVL) е$ 0.06834. През последните 24 часа OVL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.06573 до най-висока стойност $ 0.0727, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OVL е $ 0.7841389069548613, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.10678946055291266.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OVL има промяна от -0.64% за последния час, -0.45% за 24 часа и -25.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 745.82K
$ 64.31K
$ 6.83M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Overlay Protocol е $ 745.82K, като 24-часовият обем на търговията е $ 64.31K. Циркулиращото предлагане на OVL е 10.91M, като общото предлагане е 88871915.39447941. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.83M.

История на цените за Overlay Protocol (OVL) USD

Проследете промените в цените за Overlay Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0003158-0.45%
30 дни$ -0.11746-63.22%
60 дни$ -0.06336-48.11%
90 дни$ -0.10166-59.80%
Overlay Protocol Промяна на цената днес

Днес OVL регистрира промяна от $ -0.0003158 (-0.45%), отразяваща последната му пазарна активност.

Overlay Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.11746 (-63.22%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Overlay Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OVL отбеляза промяна на $ -0.06336 (-48.11%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Overlay Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.10166 (-59.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Overlay Protocol (OVL) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Overlay Protocol сега.

Какво е Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Overlay Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OVL наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Overlay Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Overlay Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Overlay Protocol (USD)

Колко ще струва Overlay Protocol (OVL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Overlay Protocol (OVL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Overlay Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Overlay Protocol сега!

Токеномика на Overlay Protocol (OVL)

Разбирането на токеномиката на Overlay Protocol (OVL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OVL сега!

Как да купя Overlay Protocol (OVL)

Търсите как да купите Overlay Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Overlay Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OVL към местни валути

1 Overlay Protocol(OVL) към VND
1,798.3671
1 Overlay Protocol(OVL) към AUD
A$0.1038768
1 Overlay Protocol(OVL) към GBP
0.0519384
1 Overlay Protocol(OVL) към EUR
0.0587724
1 Overlay Protocol(OVL) към USD
$0.06834
1 Overlay Protocol(OVL) към MYR
RM0.2863446
1 Overlay Protocol(OVL) към TRY
2.873697
1 Overlay Protocol(OVL) към JPY
¥10.52436
1 Overlay Protocol(OVL) към ARS
ARS$99.0431118
1 Overlay Protocol(OVL) към RUB
5.521872
1 Overlay Protocol(OVL) към INR
6.068592
1 Overlay Protocol(OVL) към IDR
Rp1,138.9995444
1 Overlay Protocol(OVL) към PHP
4.0122414
1 Overlay Protocol(OVL) към EGP
￡E.3.2276982
1 Overlay Protocol(OVL) към BRL
R$0.3669858
1 Overlay Protocol(OVL) към CAD
C$0.095676
1 Overlay Protocol(OVL) към BDT
8.3593488
1 Overlay Protocol(OVL) към NGN
98.8995978
1 Overlay Protocol(OVL) към COP
$263.86074
1 Overlay Protocol(OVL) към ZAR
R.1.1843322
1 Overlay Protocol(OVL) към UAH
2.866863
1 Overlay Protocol(OVL) към TZS
T.Sh.168.324837
1 Overlay Protocol(OVL) към VES
Bs15.10314
1 Overlay Protocol(OVL) към CLP
$64.37628
1 Overlay Protocol(OVL) към PKR
Rs19.1960226
1 Overlay Protocol(OVL) към KZT
36.2160996
1 Overlay Protocol(OVL) към THB
฿2.2148994
1 Overlay Protocol(OVL) към TWD
NT$2.1021384
1 Overlay Protocol(OVL) към AED
د.إ0.2508078
1 Overlay Protocol(OVL) към CHF
Fr0.054672
1 Overlay Protocol(OVL) към HKD
HK$0.5310018
1 Overlay Protocol(OVL) към AMD
֏26.153718
1 Overlay Protocol(OVL) към MAD
.د.م0.632145
1 Overlay Protocol(OVL) към MXN
$1.2683904
1 Overlay Protocol(OVL) към SAR
ريال0.256275
1 Overlay Protocol(OVL) към ETB
Br10.5393948
1 Overlay Protocol(OVL) към KES
KSh8.8288446
1 Overlay Protocol(OVL) към JOD
د.أ0.04845306
1 Overlay Protocol(OVL) към PLN
0.2521746
1 Overlay Protocol(OVL) към RON
лв0.300696
1 Overlay Protocol(OVL) към SEK
kr0.6485466
1 Overlay Protocol(OVL) към BGN
лв0.1154946
1 Overlay Protocol(OVL) към HUF
Ft22.9868424
1 Overlay Protocol(OVL) към CZK
1.441974
1 Overlay Protocol(OVL) към KWD
د.ك0.02091204
1 Overlay Protocol(OVL) към ILS
0.222105
1 Overlay Protocol(OVL) към BOB
Bs0.4722294
1 Overlay Protocol(OVL) към AZN
0.116178
1 Overlay Protocol(OVL) към TJS
SM0.6294114
1 Overlay Protocol(OVL) към GEL
0.1852014
1 Overlay Protocol(OVL) към AOA
Kz62.6397606
1 Overlay Protocol(OVL) към BHD
.د.ب0.02569584
1 Overlay Protocol(OVL) към BMD
$0.06834
1 Overlay Protocol(OVL) към DKK
kr0.4421598
1 Overlay Protocol(OVL) към HNL
L1.7987088
1 Overlay Protocol(OVL) към MUR
3.1258716
1 Overlay Protocol(OVL) към NAD
$1.1809152
1 Overlay Protocol(OVL) към NOK
kr0.6916008
1 Overlay Protocol(OVL) към NZD
$0.1189116
1 Overlay Protocol(OVL) към PAB
B/.0.06834
1 Overlay Protocol(OVL) към PGK
K0.2877114
1 Overlay Protocol(OVL) към QAR
ر.ق0.2487576
1 Overlay Protocol(OVL) към RSD
дин.6.9447108
1 Overlay Protocol(OVL) към UZS
soʻm823.3733046
1 Overlay Protocol(OVL) към ALL
L5.7275754
1 Overlay Protocol(OVL) към ANG
ƒ0.1223286
1 Overlay Protocol(OVL) към AWG
ƒ0.1223286
1 Overlay Protocol(OVL) към BBD
$0.13668
1 Overlay Protocol(OVL) към BAM
KM0.1148112
1 Overlay Protocol(OVL) към BIF
Fr202.14972
1 Overlay Protocol(OVL) към BND
$0.088842
1 Overlay Protocol(OVL) към BSD
$0.06834
1 Overlay Protocol(OVL) към JMD
$10.9795044
1 Overlay Protocol(OVL) към KHR
274.4575404
1 Overlay Protocol(OVL) към KMF
Fr29.11284
1 Overlay Protocol(OVL) към LAK
1,485.6521442
1 Overlay Protocol(OVL) към LKR
රු20.8286652
1 Overlay Protocol(OVL) към MDL
L1.154946
1 Overlay Protocol(OVL) към MGA
Ar307.83753
1 Overlay Protocol(OVL) към MOP
P0.5474034
1 Overlay Protocol(OVL) към MVR
1.045602
1 Overlay Protocol(OVL) към MWK
MK118.6457574
1 Overlay Protocol(OVL) към MZN
MT4.366926
1 Overlay Protocol(OVL) към NPR
रु9.7029132
1 Overlay Protocol(OVL) към PYG
484.66728
1 Overlay Protocol(OVL) към RWF
Fr99.29802
1 Overlay Protocol(OVL) към SBD
$0.5624382
1 Overlay Protocol(OVL) към SCR
0.9485592
1 Overlay Protocol(OVL) към SRD
$2.63109
1 Overlay Protocol(OVL) към SVC
$0.597975
1 Overlay Protocol(OVL) към SZL
L1.185699
1 Overlay Protocol(OVL) към TMT
m0.23919
1 Overlay Protocol(OVL) към TND
د.ت0.20071458
1 Overlay Protocol(OVL) към TTD
$0.4626618
1 Overlay Protocol(OVL) към UGX
Sh238.09656
1 Overlay Protocol(OVL) към XAF
Fr38.81712
1 Overlay Protocol(OVL) към XCD
$0.184518
1 Overlay Protocol(OVL) към XOF
Fr38.81712
1 Overlay Protocol(OVL) към XPF
Fr7.03902
1 Overlay Protocol(OVL) към BWP
P0.9184896
1 Overlay Protocol(OVL) към BZD
$0.1373634
1 Overlay Protocol(OVL) към CVE
$6.5121186
1 Overlay Protocol(OVL) към DJF
Fr12.16452
1 Overlay Protocol(OVL) към DOP
$4.3799106
1 Overlay Protocol(OVL) към DZD
د.ج8.8821498
1 Overlay Protocol(OVL) към FJD
$0.1544484
1 Overlay Protocol(OVL) към GNF
Fr594.2163
1 Overlay Protocol(OVL) към GTQ
Q0.5241678
1 Overlay Protocol(OVL) към GYD
$14.3117628
1 Overlay Protocol(OVL) към ISK
kr8.5425

Overlay Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Overlay Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Overlay Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Overlay Protocol

Колко струва Overlay Protocol (OVL) днес?
Цената в реално време на OVL в USD е 0.06834 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OVL към USD?
Текущата цена на OVL към USD е $ 0.06834. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Overlay Protocol?
Пазарната капитализация за OVL е $ 745.82K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OVL?
Циркулиращото предлагане на OVL е 10.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OVL?
OVL постигна ATH цена от 0.7841389069548613 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OVL?
OVL достигна ATL цена от 0.10678946055291266 USD.
Какъв е обемът на търговията на OVL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OVL е $ 64.31K USD.
Ще се повиши ли OVL тази година?
OVL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OVL за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Overlay Protocol (OVL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор OVL-към-USD

Сума

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.06834 USD

Търговия на OVL

OVL/USDT
$0.06834
-0.49%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

