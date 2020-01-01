Токеномика на Octo Gaming (OTK) Открийте ключова информация за Octo Gaming (OTK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Octo Gaming (OTK) Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Официален уебсайт: https://octo-gaming.com/ Бяла книга: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Купете OTK сега!

Токеномика и анализ на цената за Octo Gaming (OTK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Octo Gaming (OTK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Текуща цена: $ 0.004306 $ 0.004306 $ 0.004306 Научете повече за цената на Octo Gaming (OTK)

Токеномика на Octo Gaming (OTK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Octo Gaming (OTK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OTK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OTK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OTK, разгледайте цената в реално време на токените OTK!

Как да купя OTK Интересувате се да добавите Octo Gaming (OTK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OTK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OTK в MEXC сега!

История на цените на Octo Gaming (OTK) Анализирането на историята на цените на OTK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OTK сега!

Прогноза за цената за OTK Искате ли да знаете какъв път може да поеме OTK? Нашата страница за прогноза за цената OTK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OTK сега!

