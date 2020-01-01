Токеномика на OSOL (OSOL) Открийте ключова информация за OSOL (OSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OSOL (OSOL) The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO. Официален уебсайт: https://osol.ai/ Бяла книга: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Купете OSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за OSOL (OSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OSOL (OSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001771216338966894 $ 0.001771216338966894 $ 0.001771216338966894 Текуща цена: $ 0.002047 $ 0.002047 $ 0.002047 Научете повече за цената на OSOL (OSOL)

Токеномика на OSOL (OSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OSOL (OSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OSOL, разгледайте цената в реално време на токените OSOL!

Как да купя OSOL Интересувате се да добавите OSOL (OSOL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OSOL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OSOL в MEXC сега!

История на цените на OSOL (OSOL) Анализирането на историята на цените на OSOL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OSOL сега!

Прогноза за цената за OSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме OSOL? Нашата страница за прогноза за цената OSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OSOL сега!

