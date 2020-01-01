Токеномика на Oshi (OSHI) Открийте ключова информация за Oshi (OSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Oshi (OSHI) In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind. Официален уебсайт: https://project-oshi3.com/en.html Бяла книга: https://bobg.gitbook.io/oshitoken-en/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x09cAD96Bc28f55e9253cfB9a84a3A1Ab79061E54 Купете OSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Oshi (OSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oshi (OSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.29M $ 27.29M $ 27.29M Рекорд за всички времена: $ 0.585268 $ 0.585268 $ 0.585268 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010925594556825855 $ 0.010925594556825855 $ 0.010925594556825855 Текуща цена: $ 0.027285 $ 0.027285 $ 0.027285 Научете повече за цената на Oshi (OSHI)

Токеномика на Oshi (OSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oshi (OSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OSHI, разгледайте цената в реално време на токените OSHI!

Как да купя OSHI Интересувате се да добавите Oshi (OSHI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OSHI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OSHI в MEXC сега!

История на цените на Oshi (OSHI) Анализирането на историята на цените на OSHI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OSHI сега!

Прогноза за цената за OSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме OSHI? Нашата страница за прогноза за цената OSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OSHI сега!

