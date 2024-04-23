Токеномика на Osaka Protocol (OSAK) Открийте ключова информация за Osaka Protocol (OSAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Osaka Protocol (OSAK) Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Официален уебсайт: https://osaka.win Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Купете OSAK сега!

Токеномика и анализ на цената за Osaka Protocol (OSAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Osaka Protocol (OSAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 149.95M $ 149.95M $ 149.95M Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (оценка при пълна реализация): $ 199.70M $ 199.70M $ 199.70M Рекорд за всички времена: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Текуща цена: $ 0.0000001997 $ 0.0000001997 $ 0.0000001997 Научете повече за цената на Osaka Protocol (OSAK)

Токеномика на Osaka Protocol (OSAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Osaka Protocol (OSAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OSAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OSAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OSAK, разгледайте цената в реално време на токените OSAK!

Как да купя OSAK Интересувате се да добавите Osaka Protocol (OSAK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OSAK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OSAK в MEXC сега!

История на цените на Osaka Protocol (OSAK) Анализирането на историята на цените на OSAK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OSAK сега!

Прогноза за цената за OSAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме OSAK? Нашата страница за прогноза за цената OSAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OSAK сега!

