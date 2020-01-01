Токеномика на Okratech Token (ORT) Открийте ключова информация за Okratech Token (ORT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Okratech Token (ORT) OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Официален уебсайт: https://ortcoin.org/ Бяла книга: https://ortcoin.org/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Купете ORT сега!

Токеномика и анализ на цената за Okratech Token (ORT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Okratech Token (ORT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Общо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Циркулиращо предлагане: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Рекорд за всички времена: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Текуща цена: $ 0.007442 $ 0.007442 $ 0.007442 Научете повече за цената на Okratech Token (ORT)

Токеномика на Okratech Token (ORT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Okratech Token (ORT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORT, разгледайте цената в реално време на токените ORT!

Как да купя ORT Интересувате се да добавите Okratech Token (ORT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ORT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ORT в MEXC сега!

История на цените на Okratech Token (ORT) Анализирането на историята на цените на ORT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ORT сега!

Прогноза за цената за ORT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORT? Нашата страница за прогноза за цената ORT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORT сега!

