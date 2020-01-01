Токеномика на Ordify (ORFY) Открийте ключова информация за Ordify (ORFY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ordify (ORFY) Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality. Официален уебсайт: https://ordify.world Бяла книга: https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441 Купете ORFY сега!

Токеномика и анализ на цената за Ordify (ORFY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ordify (ORFY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 970.00K $ 970.00K $ 970.00K Рекорд за всички времена: $ 0.9438 $ 0.9438 $ 0.9438 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009607909030948844 $ 0.009607909030948844 $ 0.009607909030948844 Текуща цена: $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097 Научете повече за цената на Ordify (ORFY)

Токеномика на Ordify (ORFY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ordify (ORFY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORFY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORFY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORFY, разгледайте цената в реално време на токените ORFY!

История на цените на Ordify (ORFY) Анализирането на историята на цените на ORFY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ORFY сега!

Прогноза за цената за ORFY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORFY? Нашата страница за прогноза за цената ORFY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORFY сега!

