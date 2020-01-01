Токеномика на Orderly Network (ORDER) Открийте ключова информация за Orderly Network (ORDER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Orderly Network (ORDER) Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Официален уебсайт: https://orderly.network/ Бяла книга: https://orderly.network/docs/home Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Купете ORDER сега!

Токеномика и анализ на цената за Orderly Network (ORDER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orderly Network (ORDER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.71M $ 27.71M $ 27.71M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 109.90M $ 109.90M $ 109.90M Рекорд за всички времена: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Текуща цена: $ 0.1099 $ 0.1099 $ 0.1099 Научете повече за цената на Orderly Network (ORDER)

Токеномика на Orderly Network (ORDER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Orderly Network (ORDER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORDER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORDER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORDER, разгледайте цената в реално време на токените ORDER!

Как да купя ORDER Интересувате се да добавите Orderly Network (ORDER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ORDER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ORDER в MEXC сега!

История на цените на Orderly Network (ORDER) Анализирането на историята на цените на ORDER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ORDER сега!

Прогноза за цената за ORDER Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORDER? Нашата страница за прогноза за цената ORDER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORDER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!