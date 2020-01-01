Токеномика на Orbital Assets (ORBA)
Информация за Orbital Assets (ORBA)
$ORBA is the native token powering the Orbital Assets (ORBA) ecosystem — a platform revolutionizing Real-World Asset (RWA) tokenization. Holders of $ORBA can participate in governance, access premium tokenization services, and benefit from the growth of the decentralized asset management economy. As real-world assets like real estate, commodities, and intellectual property are digitized on ORBA, $ORBA plays a central role in facilitating transactions, rewarding participants, and securing the network.
Токеномика и анализ на цената за Orbital Assets (ORBA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orbital Assets (ORBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Orbital Assets (ORBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Orbital Assets (ORBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ORBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ORBA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORBA, разгледайте цената в реално време на токените ORBA!
Как да купя ORBA
Интересувате се да добавите Orbital Assets (ORBA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ORBA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Orbital Assets (ORBA)
Анализирането на историята на цените на ORBA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за ORBA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORBA? Нашата страница за прогноза за цената ORBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Orbital Assets (ORBA)
Сума
1 ORBA = 0.00000012 USD