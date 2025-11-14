Токеномика на OpenxAI Network (OPENX)

Открийте ключова информация за OpenxAI Network (OPENX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:04:09 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за OpenxAI Network (OPENX)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OpenxAI Network (OPENX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.56M
Общо предлагане:
$ 100.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 10.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 25.55M
Рекорд за всички времена:
$ 1.363
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.0939673303769838
Текуща цена:
$ 0.2555
Информация за OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Официален уебсайт:
https://openxai.org/
Бяла книга:
https://docs.openxai.org/
Изследовател на блокове:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

Токеномика на OpenxAI Network (OPENX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на OpenxAI Network (OPENX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой OPENX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой OPENX токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPENX, разгледайте цената в реално време на токените OPENX!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност