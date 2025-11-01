БорсаDEX+
Цената в реално време на OpenxAI Network днес е 0.3955 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OPENX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OPENX в MEXC сега.

Повече за OPENX

OPENXценова информация

Какво представлява OPENX

Бяла книга OPENX

Официален уебсайт на OPENX

Токеномика на OPENX

OPENX ценова прогноза

OPENX История

Ръководство за закупуване за OPENX

Конвертор на валута OPENX във фиат

OPENX спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

OpenxAI Network Лого

OpenxAI Network цена(OPENX)

1 OPENX към USD - цена в реално време:

$0.3955
$0.3955$0.3955
-1.76%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:10 (UTC+8)

Информация за цената за OpenxAI Network (OPENX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.329
$ 0.329$ 0.329
24-часов нисък
$ 0.4153
$ 0.4153$ 0.4153
24-часов висок

$ 0.329
$ 0.329$ 0.329

$ 0.4153
$ 0.4153$ 0.4153

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-1.77%

-1.76%

+29.16%

+29.16%

Цената в реално време за OpenxAI Network (OPENX) е$ 0.3955. През последните 24 часа OPENX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.329 до най-висока стойност $ 0.4153, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OPENX е $ 2.0299262343053925, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0939673303769838.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OPENX има промяна от -1.77% за последния час, -1.76% за 24 часа и +29.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OpenxAI Network (OPENX)

No.1522

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

$ 73.90K
$ 73.90K$ 73.90K

$ 39.55M
$ 39.55M$ 39.55M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Текущата пазарна капитализация на OpenxAI Network е $ 3.96M, като 24-часовият обем на търговията е $ 73.90K. Циркулиращото предлагане на OPENX е 10.00M, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39.55M.

История на цените за OpenxAI Network (OPENX) USD

Проследете промените в цените за OpenxAI Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.007086-1.76%
30 дни$ -0.4212-51.58%
60 дни$ -0.1045-20.90%
90 дни$ -0.1045-20.90%
OpenxAI Network Промяна на цената днес

Днес OPENX регистрира промяна от $ -0.007086 (-1.76%), отразяваща последната му пазарна активност.

OpenxAI Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.4212 (-51.58%), което показва краткосрочното представяне на токена.

OpenxAI Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OPENX отбеляза промяна на $ -0.1045 (-20.90%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

OpenxAI Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.1045 (-20.90%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на OpenxAI Network (OPENX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за OpenxAI Network сега.

Какво е OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите OpenxAI Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OPENX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за OpenxAI Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано OpenxAI Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за OpenxAI Network (USD)

Колко ще струва OpenxAI Network (OPENX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OpenxAI Network (OPENX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OpenxAI Network.

Проверете прогнозата за цената за OpenxAI Network сега!

Токеномика на OpenxAI Network (OPENX)

Разбирането на токеномиката на OpenxAI Network (OPENX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OPENX сега!

Как да купя OpenxAI Network (OPENX)

Търсите как да купите OpenxAI Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите OpenxAI Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OPENX към местни валути

1 OpenxAI Network(OPENX) към VND
10,407.5825
1 OpenxAI Network(OPENX) към AUD
A$0.60116
1 OpenxAI Network(OPENX) към GBP
0.30058
1 OpenxAI Network(OPENX) към EUR
0.34013
1 OpenxAI Network(OPENX) към USD
$0.3955
1 OpenxAI Network(OPENX) към MYR
RM1.657145
1 OpenxAI Network(OPENX) към TRY
16.62682
1 OpenxAI Network(OPENX) към JPY
¥60.907
1 OpenxAI Network(OPENX) към ARS
ARS$572.355735
1 OpenxAI Network(OPENX) към RUB
31.9564
1 OpenxAI Network(OPENX) към INR
35.116445
1 OpenxAI Network(OPENX) към IDR
Rp6,591.66403
1 OpenxAI Network(OPENX) към PHP
23.21585
1 OpenxAI Network(OPENX) към EGP
￡E.18.68342
1 OpenxAI Network(OPENX) към BRL
R$2.123835
1 OpenxAI Network(OPENX) към CAD
C$0.5537
1 OpenxAI Network(OPENX) към BDT
48.37756
1 OpenxAI Network(OPENX) към NGN
572.355735
1 OpenxAI Network(OPENX) към COP
$1,527.0255
1 OpenxAI Network(OPENX) към ZAR
R.6.85006
1 OpenxAI Network(OPENX) към UAH
16.591225
1 OpenxAI Network(OPENX) към TZS
T.Sh.974.136275
1 OpenxAI Network(OPENX) към VES
Bs87.4055
1 OpenxAI Network(OPENX) към CLP
$372.561
1 OpenxAI Network(OPENX) към PKR
Rs111.091995
1 OpenxAI Network(OPENX) към KZT
209.59127
1 OpenxAI Network(OPENX) към THB
฿12.802335
1 OpenxAI Network(OPENX) към TWD
NT$12.16558
1 OpenxAI Network(OPENX) към AED
د.إ1.451485
1 OpenxAI Network(OPENX) към CHF
Fr0.3164
1 OpenxAI Network(OPENX) към HKD
HK$3.073035
1 OpenxAI Network(OPENX) към AMD
֏151.35785
1 OpenxAI Network(OPENX) към MAD
.د.م3.658375
1 OpenxAI Network(OPENX) към MXN
$7.336525
1 OpenxAI Network(OPENX) към SAR
ريال1.483125
1 OpenxAI Network(OPENX) към ETB
Br60.99401
1 OpenxAI Network(OPENX) към KES
KSh51.094645
1 OpenxAI Network(OPENX) към JOD
د.أ0.2804095
1 OpenxAI Network(OPENX) към PLN
1.459395
1 OpenxAI Network(OPENX) към RON
лв1.7402
1 OpenxAI Network(OPENX) към SEK
kr3.753295
1 OpenxAI Network(OPENX) към BGN
лв0.668395
1 OpenxAI Network(OPENX) към HUF
Ft132.98292
1 OpenxAI Network(OPENX) към CZK
8.341095
1 OpenxAI Network(OPENX) към KWD
د.ك0.121023
1 OpenxAI Network(OPENX) към ILS
1.285375
1 OpenxAI Network(OPENX) към BOB
Bs2.732905
1 OpenxAI Network(OPENX) към AZN
0.67235
1 OpenxAI Network(OPENX) към TJS
SM3.642555
1 OpenxAI Network(OPENX) към GEL
1.071805
1 OpenxAI Network(OPENX) към AOA
Kz362.511345
1 OpenxAI Network(OPENX) към BHD
.د.ب0.148708
1 OpenxAI Network(OPENX) към BMD
$0.3955
1 OpenxAI Network(OPENX) към DKK
kr2.558885
1 OpenxAI Network(OPENX) към HNL
L10.40956
1 OpenxAI Network(OPENX) към MUR
18.09017
1 OpenxAI Network(OPENX) към NAD
$6.83424
1 OpenxAI Network(OPENX) към NOK
kr4.00246
1 OpenxAI Network(OPENX) към NZD
$0.68817
1 OpenxAI Network(OPENX) към PAB
B/.0.3955
1 OpenxAI Network(OPENX) към PGK
K1.665055
1 OpenxAI Network(OPENX) към QAR
ر.ق1.43962
1 OpenxAI Network(OPENX) към RSD
дин.40.1828
1 OpenxAI Network(OPENX) към UZS
soʻm4,765.059145
1 OpenxAI Network(OPENX) към ALL
L33.146855
1 OpenxAI Network(OPENX) към ANG
ƒ0.707945
1 OpenxAI Network(OPENX) към AWG
ƒ0.707945
1 OpenxAI Network(OPENX) към BBD
$0.791
1 OpenxAI Network(OPENX) към BAM
KM0.66444
1 OpenxAI Network(OPENX) към BIF
Fr1,169.889
1 OpenxAI Network(OPENX) към BND
$0.51415
1 OpenxAI Network(OPENX) към BSD
$0.3955
1 OpenxAI Network(OPENX) към JMD
$63.54103
1 OpenxAI Network(OPENX) към KHR
1,588.35173
1 OpenxAI Network(OPENX) към KMF
Fr168.483
1 OpenxAI Network(OPENX) към LAK
8,597.825915
1 OpenxAI Network(OPENX) към LKR
රු120.54049
1 OpenxAI Network(OPENX) към MDL
L6.68395
1 OpenxAI Network(OPENX) към MGA
Ar1,781.52975
1 OpenxAI Network(OPENX) към MOP
P3.167955
1 OpenxAI Network(OPENX) към MVR
6.05115
1 OpenxAI Network(OPENX) към MWK
MK686.631505
1 OpenxAI Network(OPENX) към MZN
MT25.27245
1 OpenxAI Network(OPENX) към NPR
रु56.15309
1 OpenxAI Network(OPENX) към PYG
2,804.886
1 OpenxAI Network(OPENX) към RWF
Fr574.6615
1 OpenxAI Network(OPENX) към SBD
$3.254965
1 OpenxAI Network(OPENX) към SCR
5.525135
1 OpenxAI Network(OPENX) към SRD
$15.22675
1 OpenxAI Network(OPENX) към SVC
$3.460625
1 OpenxAI Network(OPENX) към SZL
L6.861925
1 OpenxAI Network(OPENX) към TMT
m1.38425
1 OpenxAI Network(OPENX) към TND
د.ت1.1615835
1 OpenxAI Network(OPENX) към TTD
$2.677535
1 OpenxAI Network(OPENX) към UGX
Sh1,377.922
1 OpenxAI Network(OPENX) към XAF
Fr224.644
1 OpenxAI Network(OPENX) към XCD
$1.06785
1 OpenxAI Network(OPENX) към XOF
Fr224.644
1 OpenxAI Network(OPENX) към XPF
Fr40.7365
1 OpenxAI Network(OPENX) към BWP
P5.31552
1 OpenxAI Network(OPENX) към BZD
$0.794955
1 OpenxAI Network(OPENX) към CVE
$37.687195
1 OpenxAI Network(OPENX) към DJF
Fr70.399
1 OpenxAI Network(OPENX) към DOP
$25.347595
1 OpenxAI Network(OPENX) към DZD
د.ج51.395225
1 OpenxAI Network(OPENX) към FJD
$0.89383
1 OpenxAI Network(OPENX) към GNF
Fr3,438.8725
1 OpenxAI Network(OPENX) към GTQ
Q3.033485
1 OpenxAI Network(OPENX) към GYD
$82.82561
1 OpenxAI Network(OPENX) към ISK
kr49.4375

OpenxAI Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на OpenxAI Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на OpenxAI Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно OpenxAI Network

Колко струва OpenxAI Network (OPENX) днес?
Цената в реално време на OPENX в USD е 0.3955 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OPENX към USD?
Текущата цена на OPENX към USD е $ 0.3955. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OpenxAI Network?
Пазарната капитализация за OPENX е $ 3.96M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OPENX?
Циркулиращото предлагане на OPENX е 10.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OPENX?
OPENX постигна ATH цена от 2.0299262343053925 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OPENX?
OPENX достигна ATL цена от 0.0939673303769838 USD.
Какъв е обемът на търговията на OPENX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OPENX е $ 73.90K USD.
Ще се повиши ли OPENX тази година?
OPENX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OPENX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за OpenxAI Network (OPENX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

