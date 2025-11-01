Какво е OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Прогноза за цената за OpenxAI Network (USD)

Токеномика на OpenxAI Network (OPENX)

Разбирането на токеномиката на OpenxAI Network (OPENX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OPENX сега!

Как да купя OpenxAI Network (OPENX)

OPENX към местни валути

OpenxAI Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на OpenxAI Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно OpenxAI Network Колко струва OpenxAI Network (OPENX) днес? Цената в реално време на OPENX в USD е 0.3955 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на OPENX към USD? $ 0.3955 . Проверете Текущата цена на OPENX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на OpenxAI Network? Пазарната капитализация за OPENX е $ 3.96M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на OPENX? Циркулиращото предлагане на OPENX е 10.00M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OPENX? OPENX постигна ATH цена от 2.0299262343053925 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OPENX? OPENX достигна ATL цена от 0.0939673303769838 USD . Какъв е обемът на търговията на OPENX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OPENX е $ 73.90K USD . Ще се повиши ли OPENX тази година? OPENX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OPENX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за OpenxAI Network (OPENX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

