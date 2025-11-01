БорсаDEX+
Цената в реално време на OpenPad AI днес е 0.001041 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OPAD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OPAD в MEXC сега.

Повече за OPAD

OPADценова информация

Какво представлява OPAD

Бяла книга OPAD

Официален уебсайт на OPAD

Токеномика на OPAD

OPAD ценова прогноза

OPAD История

Ръководство за закупуване за OPAD

Конвертор на валута OPAD във фиат

OPAD спот

OpenPad AI Лого

OpenPad AI цена(OPAD)

1 OPAD към USD - цена в реално време:

$0.001041
$0.001041
+0.28%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:50 (UTC+8)

Информация за цената за OpenPad AI (OPAD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000998
$ 0.000998
24-часов нисък
$ 0.001046
$ 0.001046
24-часов висок

$ 0.000998
$ 0.000998

$ 0.001046
$ 0.001046

--
--

--
--

0.00%

+0.28%

-30.56%

-30.56%

Цената в реално време за OpenPad AI (OPAD) е$ 0.001041. През последните 24 часа OPAD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000998 до най-висока стойност $ 0.001046, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OPAD е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OPAD има промяна от 0.00% за последния час, +0.28% за 24 часа и -30.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OpenPad AI (OPAD)

--
--

$ 39.32K
$ 39.32K

$ 1.04M
$ 1.04M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на OpenPad AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 39.32K. Циркулиращото предлагане на OPAD е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.

История на цените за OpenPad AI (OPAD) USD

Проследете промените в цените за OpenPad AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000291+0.28%
30 дни$ -0.003346-76.28%
60 дни$ -0.029849-96.63%
90 дни$ -0.018959-94.80%
OpenPad AI Промяна на цената днес

Днес OPAD регистрира промяна от $ +0.00000291 (+0.28%), отразяваща последната му пазарна активност.

OpenPad AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.003346 (-76.28%), което показва краткосрочното представяне на токена.

OpenPad AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OPAD отбеляза промяна на $ -0.029849 (-96.63%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

OpenPad AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.018959 (-94.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на OpenPad AI (OPAD) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за OpenPad AI сега.

Какво е OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите OpenPad AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OPAD наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за OpenPad AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано OpenPad AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за OpenPad AI (USD)

Колко ще струва OpenPad AI (OPAD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OpenPad AI (OPAD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OpenPad AI.

Проверете прогнозата за цената за OpenPad AI сега!

Токеномика на OpenPad AI (OPAD)

Разбирането на токеномиката на OpenPad AI (OPAD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OPAD сега!

Как да купя OpenPad AI (OPAD)

Търсите как да купите OpenPad AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите OpenPad AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OPAD към местни валути

1 OpenPad AI(OPAD) към VND
27.393915
1 OpenPad AI(OPAD) към AUD
A$0.00158232
1 OpenPad AI(OPAD) към GBP
0.00079116
1 OpenPad AI(OPAD) към EUR
0.00089526
1 OpenPad AI(OPAD) към USD
$0.001041
1 OpenPad AI(OPAD) към MYR
RM0.00436179
1 OpenPad AI(OPAD) към TRY
0.04377405
1 OpenPad AI(OPAD) към JPY
¥0.160314
1 OpenPad AI(OPAD) към ARS
ARS$1.50869007
1 OpenPad AI(OPAD) към RUB
0.0841128
1 OpenPad AI(OPAD) към INR
0.0924408
1 OpenPad AI(OPAD) към IDR
Rp17.34999306
1 OpenPad AI(OPAD) към PHP
0.06111711
1 OpenPad AI(OPAD) към EGP
￡E.0.04916643
1 OpenPad AI(OPAD) към BRL
R$0.00559017
1 OpenPad AI(OPAD) към CAD
C$0.0014574
1 OpenPad AI(OPAD) към BDT
0.12733512
1 OpenPad AI(OPAD) към NGN
1.50650397
1 OpenPad AI(OPAD) към COP
$4.019301
1 OpenPad AI(OPAD) към ZAR
R.0.01804053
1 OpenPad AI(OPAD) към UAH
0.04366995
1 OpenPad AI(OPAD) към TZS
T.Sh.2.56403505
1 OpenPad AI(OPAD) към VES
Bs0.230061
1 OpenPad AI(OPAD) към CLP
$0.980622
1 OpenPad AI(OPAD) към PKR
Rs0.29240649
1 OpenPad AI(OPAD) към KZT
0.55166754
1 OpenPad AI(OPAD) към THB
฿0.03373881
1 OpenPad AI(OPAD) към TWD
NT$0.03202116
1 OpenPad AI(OPAD) към AED
د.إ0.00382047
1 OpenPad AI(OPAD) към CHF
Fr0.0008328
1 OpenPad AI(OPAD) към HKD
HK$0.00808857
1 OpenPad AI(OPAD) към AMD
֏0.3983907
1 OpenPad AI(OPAD) към MAD
.د.م0.00962925
1 OpenPad AI(OPAD) към MXN
$0.01932096
1 OpenPad AI(OPAD) към SAR
ريال0.00390375
1 OpenPad AI(OPAD) към ETB
Br0.16054302
1 OpenPad AI(OPAD) към KES
KSh0.13448679
1 OpenPad AI(OPAD) към JOD
د.أ0.000738069
1 OpenPad AI(OPAD) към PLN
0.00384129
1 OpenPad AI(OPAD) към RON
лв0.0045804
1 OpenPad AI(OPAD) към SEK
kr0.00987909
1 OpenPad AI(OPAD) към BGN
лв0.00175929
1 OpenPad AI(OPAD) към HUF
Ft0.35015076
1 OpenPad AI(OPAD) към CZK
0.0219651
1 OpenPad AI(OPAD) към KWD
د.ك0.000318546
1 OpenPad AI(OPAD) към ILS
0.00338325
1 OpenPad AI(OPAD) към BOB
Bs0.00719331
1 OpenPad AI(OPAD) към AZN
0.0017697
1 OpenPad AI(OPAD) към TJS
SM0.00958761
1 OpenPad AI(OPAD) към GEL
0.00282111
1 OpenPad AI(OPAD) към AOA
Kz0.95417019
1 OpenPad AI(OPAD) към BHD
.د.ب0.000391416
1 OpenPad AI(OPAD) към BMD
$0.001041
1 OpenPad AI(OPAD) към DKK
kr0.00673527
1 OpenPad AI(OPAD) към HNL
L0.02739912
1 OpenPad AI(OPAD) към MUR
0.04761534
1 OpenPad AI(OPAD) към NAD
$0.01798848
1 OpenPad AI(OPAD) към NOK
kr0.01053492
1 OpenPad AI(OPAD) към NZD
$0.00181134
1 OpenPad AI(OPAD) към PAB
B/.0.001041
1 OpenPad AI(OPAD) към PGK
K0.00438261
1 OpenPad AI(OPAD) към QAR
ر.ق0.00378924
1 OpenPad AI(OPAD) към RSD
дин.0.10578642
1 OpenPad AI(OPAD) към UZS
soʻm12.54216579
1 OpenPad AI(OPAD) към ALL
L0.08724621
1 OpenPad AI(OPAD) към ANG
ƒ0.00186339
1 OpenPad AI(OPAD) към AWG
ƒ0.00186339
1 OpenPad AI(OPAD) към BBD
$0.002082
1 OpenPad AI(OPAD) към BAM
KM0.00174888
1 OpenPad AI(OPAD) към BIF
Fr3.079278
1 OpenPad AI(OPAD) към BND
$0.0013533
1 OpenPad AI(OPAD) към BSD
$0.001041
1 OpenPad AI(OPAD) към JMD
$0.16724706
1 OpenPad AI(OPAD) към KHR
4.18071846
1 OpenPad AI(OPAD) към KMF
Fr0.443466
1 OpenPad AI(OPAD) към LAK
22.63043433
1 OpenPad AI(OPAD) към LKR
රු0.31727598
1 OpenPad AI(OPAD) към MDL
L0.0175929
1 OpenPad AI(OPAD) към MGA
Ar4.6891845
1 OpenPad AI(OPAD) към MOP
P0.00833841
1 OpenPad AI(OPAD) към MVR
0.0159273
1 OpenPad AI(OPAD) към MWK
MK1.80729051
1 OpenPad AI(OPAD) към MZN
MT0.0665199
1 OpenPad AI(OPAD) към NPR
रु0.14780118
1 OpenPad AI(OPAD) към PYG
7.382772
1 OpenPad AI(OPAD) към RWF
Fr1.512573
1 OpenPad AI(OPAD) към SBD
$0.00856743
1 OpenPad AI(OPAD) към SCR
0.01444908
1 OpenPad AI(OPAD) към SRD
$0.0400785
1 OpenPad AI(OPAD) към SVC
$0.00910875
1 OpenPad AI(OPAD) към SZL
L0.01806135
1 OpenPad AI(OPAD) към TMT
m0.0036435
1 OpenPad AI(OPAD) към TND
د.ت0.003057417
1 OpenPad AI(OPAD) към TTD
$0.00704757
1 OpenPad AI(OPAD) към UGX
Sh3.626844
1 OpenPad AI(OPAD) към XAF
Fr0.591288
1 OpenPad AI(OPAD) към XCD
$0.0028107
1 OpenPad AI(OPAD) към XOF
Fr0.591288
1 OpenPad AI(OPAD) към XPF
Fr0.107223
1 OpenPad AI(OPAD) към BWP
P0.01399104
1 OpenPad AI(OPAD) към BZD
$0.00209241
1 OpenPad AI(OPAD) към CVE
$0.09919689
1 OpenPad AI(OPAD) към DJF
Fr0.185298
1 OpenPad AI(OPAD) към DOP
$0.06671769
1 OpenPad AI(OPAD) към DZD
د.ج0.13529877
1 OpenPad AI(OPAD) към FJD
$0.00235266
1 OpenPad AI(OPAD) към GNF
Fr9.051495
1 OpenPad AI(OPAD) към GTQ
Q0.00798447
1 OpenPad AI(OPAD) към GYD
$0.21800622
1 OpenPad AI(OPAD) към ISK
kr0.130125

OpenPad AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на OpenPad AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на OpenPad AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно OpenPad AI

Колко струва OpenPad AI (OPAD) днес?
Цената в реално време на OPAD в USD е 0.001041 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OPAD към USD?
Текущата цена на OPAD към USD е $ 0.001041. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OpenPad AI?
Пазарната капитализация за OPAD е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OPAD?
Циркулиращото предлагане на OPAD е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OPAD?
OPAD постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OPAD?
OPAD достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на OPAD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OPAD е $ 39.32K USD.
Ще се повиши ли OPAD тази година?
OPAD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OPAD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за OpenPad AI (OPAD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

