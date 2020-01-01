Токеномика на Ooki Token (OOKI) Открийте ключова информация за Ooki Token (OOKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ooki Token (OOKI) Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. Официален уебсайт: https://ooki.cc Бяла книга: https://ooki.gitbook.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B Купете OOKI сега!

Токеномика и анализ на цената за Ooki Token (OOKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ooki Token (OOKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Общо предлагане: $ 13.84B $ 13.84B $ 13.84B Циркулиращо предлагане: $ 13.72B $ 13.72B $ 13.72B FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Рекорд за всички времена: $ 0.05555 $ 0.05555 $ 0.05555 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 Текуща цена: $ 0.000000000002519 $ 0.000000000002519 $ 0.000000000002519 Научете повече за цената на Ooki Token (OOKI)

Токеномика на Ooki Token (OOKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ooki Token (OOKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OOKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OOKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OOKI, разгледайте цената в реално време на токените OOKI!

Как да купя OOKI Интересувате се да добавите Ooki Token (OOKI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OOKI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OOKI в MEXC сега!

История на цените на Ooki Token (OOKI) Анализирането на историята на цените на OOKI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OOKI сега!

Прогноза за цената за OOKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме OOKI? Нашата страница за прогноза за цената OOKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OOKI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!