Токеномика на Ontology Token (ONT) Открийте ключова информация за Ontology Token (ONT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Ontology Token (ONT) Онтология е нов проект на високопроизводителен обществен блокчейн и разпределена платформа за сътрудничество на доверие. Онтология предлага нови високопроизводителни обществени блокчейни, включващи поредица от пълни разпределени регистри и системи за умни договори. Рамката на блокчейна на Онтология поддържа обществени блокчейн системи и може да персонализира различни обществени блокчейни за различни приложения. Онтология подкрепя сътрудничество между веригите си с различните си групи протоколи. Онтология ще предоставя постоянно общи модули в основната инфраструктура за различни видове разпределени сценарии, като тези за разпределената цифрова идентичност, протокола за разпределена обмен на данни и др. Въз основа на конкретните изисквания за сценарии, Онтология ще продължи да разработва нови общи модули. Официален уебсайт: https://ont.io/ Бяла книга: https://docs.ont.io Изследовател на блокове: https://explorer.ont.io/ Купете ONT сега!

Токеномика и анализ на цената за Ontology Token (ONT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ontology Token (ONT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.23M Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 914.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 138.00M Рекорд за всички времена: $ 2.96 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1058056271007376 Текуща цена: $ 0.138

Токеномика на Ontology Token (ONT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ontology Token (ONT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONT, разгледайте цената в реално време на токените ONT!

Как да купя ONT Интересувате се да добавите Ontology Token (ONT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ONT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ONT в MEXC сега!

История на цените на Ontology Token (ONT) Анализирането на историята на цените на ONT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ONT сега!

Прогноза за цената за ONT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONT? Нашата страница за прогноза за цената ONT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

