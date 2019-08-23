Токеномика на Ontology Gas (ONG) Открийте ключова информация за Ontology Gas (ONG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Официален уебсайт: https://ont.io/ Бяла книга: https://docs.ont.io/ Изследовател на блокове: https://explorer.ont.io/ Купете ONG сега!

Токеномика и анализ на цената за Ontology Gas (ONG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ontology Gas (ONG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 75.23M $ 75.23M $ 75.23M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 421.94M $ 421.94M $ 421.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 178.30M $ 178.30M $ 178.30M Рекорд за всички времена: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Текуща цена: $ 0.1783 $ 0.1783 $ 0.1783 Научете повече за цената на Ontology Gas (ONG)

Токеномика на Ontology Gas (ONG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ontology Gas (ONG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONG, разгледайте цената в реално време на токените ONG!

История на цените на Ontology Gas (ONG) Анализирането на историята на цените на ONG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ONG сега!

Прогноза за цената за ONG Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONG? Нашата страница за прогноза за цената ONG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONG сега!

