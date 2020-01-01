Токеномика на Ondo DeFAI (ONDOAI) Открийте ключова информация за Ondo DeFAI (ONDOAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ondo DeFAI (ONDOAI) DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. Официален уебсайт: https://ondoai.org/ Бяла книга: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Купете ONDOAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Ondo DeFAI (ONDOAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ondo DeFAI (ONDOAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 394.00K $ 394.00K $ 394.00K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000361354997627746 $ 0.000361354997627746 $ 0.000361354997627746 Текуща цена: $ 0.000394 $ 0.000394 $ 0.000394 Научете повече за цената на Ondo DeFAI (ONDOAI)

Токеномика на Ondo DeFAI (ONDOAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ondo DeFAI (ONDOAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONDOAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONDOAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONDOAI, разгледайте цената в реално време на токените ONDOAI!

Как да купя ONDOAI Интересувате се да добавите Ondo DeFAI (ONDOAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ONDOAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ONDOAI в MEXC сега!

История на цените на Ondo DeFAI (ONDOAI) Анализирането на историята на цените на ONDOAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ONDOAI сега!

Прогноза за цената за ONDOAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONDOAI? Нашата страница за прогноза за цената ONDOAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONDOAI сега!

