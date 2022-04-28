Токеномика на Ondo (ONDO)
Информация за Ondo (ONDO)
The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.
Токеномика и анализ на цената за Ondo (ONDO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ondo (ONDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Ondo (ONDO)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените ONDO. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products on-chain. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.
- Creation Date: The token was created on April 28, 2022.
- Public Launch: All tokens were initially under a “Global Lock-Up” until January 18, 2024, when the lock-up was lifted following a governance proposal.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Unlocking Schedule
|Community Access Sale
|~1.99% of supply; sold via CoinList in May 2022
|90% unlocked at TGE (Token Generation Event), 10% linearly daily over the following year
|Private Sales
|~12.9% of supply; two rounds
|1-year cliff post-public launch, then 3 years of yearly vesting
|Ecosystem Growth
|~52.11% of supply; for future airdrops, contributors, and ecosystem growth
|24% unlocked at TGE, remainder unlocks linearly yearly over 5 years
|Other (Team, Advisors)
|Not fully disclosed, but subject to similar vesting as private sales
|1-year cliff post-public launch, then 3 years of yearly vesting
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals related to the Ondo DAO and Flux Finance. To submit a proposal, a user must have at least 100 million ONDO delegated; proposals require at least 1 million ONDO to vote and must meet quorum.
- Ecosystem Incentives: A significant portion is reserved for ecosystem growth, including potential airdrops and rewards for contributors (developers, educators, researchers, strategic partners).
- Points Program: ONDO holders can earn points through the Ondo Points Program, with additional rewards for “diamond hands” (long-term holders).
- No Staking or Liquidity Mining: As of late 2024, there are no formal staking or liquidity provision mechanisms for ONDO.
Locking Mechanism
- Initial Global Lock-Up: All tokens were non-transferable until January 18, 2024.
- Vesting Schedules:
- Private sale and team allocations are subject to a 1-year cliff after public launch, followed by 3 years of yearly vesting.
- Ecosystem Growth tokens have a 24% unlock at TGE, with the remainder vesting linearly over 5 years.
- Community Access Sale tokens had 90% unlocked at TGE, with the remaining 10% unlocking daily over one year.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlock Start Date
|Unlock End Date
|Unlocking Details
|Community Access Sale
|2024-01-18
|2025-01-17
|90% at TGE, 10% linearly daily over 1 year
|Private Sales
|2025-01-18
|2028-01-18
|1-year cliff post-launch, then 3 years of yearly vesting
|Ecosystem Growth
|2024-01-18
|2029-01-18
|24% at TGE, remainder linearly yearly over 5 years
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|ERC-20, 10B max supply, created April 2022, public launch Jan 2024
|Allocation
|Community Sale, Private Sales, Ecosystem Growth, Team/Advisors
|Usage
|Governance, ecosystem incentives, points program
|Incentives
|Governance participation, points rewards, future airdrops
|Locking
|Initial global lock-up, vesting for private/team, linear unlock for ecosystem/community
|Unlocking
|Community: 90% TGE, 10% over 1 year; Private/Team: 1-year cliff + 3-year vest; Ecosystem: 5 years
Additional Notes
- No Capital or Profit Rights: ONDO does not confer claims on capital, profits, or legal rights in Ondo Finance Inc., the Ondo Foundation, or related entities.
- No Confirmed Staking: As of December 2024, there is no staking or liquidity mining for ONDO.
- Governance Platform: Governance is conducted via Tally, with specific delegation and quorum requirements.
This structure is designed to align incentives for long-term participation, ecosystem growth, and decentralized governance, while ensuring a gradual and transparent release of tokens to avoid market shocks.
Токеномика на Ondo (ONDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ondo (ONDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ONDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ONDO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONDO, разгледайте цената в реално време на токените ONDO!
