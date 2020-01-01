Токеномика на Open Meta City (OMZ) Открийте ключова информация за Open Meta City (OMZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Open Meta City (OMZ) Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. Официален уебсайт: https://openmeta.city Бяла книга: https://openmetacity.gitbook.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 Купете OMZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Open Meta City (OMZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Open Meta City (OMZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Рекорд за всички времена: $ 1 $ 1 $ 1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 Текуща цена: $ 0.04114 $ 0.04114 $ 0.04114 Научете повече за цената на Open Meta City (OMZ)

Токеномика на Open Meta City (OMZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Open Meta City (OMZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMZ, разгледайте цената в реално време на токените OMZ!

Как да купя OMZ Интересувате се да добавите Open Meta City (OMZ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OMZ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OMZ в MEXC сега!

История на цените на Open Meta City (OMZ) Анализирането на историята на цените на OMZ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMZ сега!

Прогноза за цената за OMZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMZ? Нашата страница за прогноза за цената OMZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMZ сега!

