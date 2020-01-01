Токеномика на Doge Eat Doge (OMNOM) Открийте ключова информация за Doge Eat Doge (OMNOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doge Eat Doge (OMNOM) Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Официален уебсайт: https://omnomtoken.dog/ Изследовател на блокове: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Купете OMNOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Doge Eat Doge (OMNOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge Eat Doge (OMNOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.09M $ 16.09M $ 16.09M Рекорд за всички времена: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Текуща цена: $ 0.0000000160918 $ 0.0000000160918 $ 0.0000000160918 Научете повече за цената на Doge Eat Doge (OMNOM)

Токеномика на Doge Eat Doge (OMNOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge Eat Doge (OMNOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMNOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMNOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMNOM, разгледайте цената в реално време на токените OMNOM!

Как да купя OMNOM Интересувате се да добавите Doge Eat Doge (OMNOM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OMNOM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OMNOM в MEXC сега!

История на цените на Doge Eat Doge (OMNOM) Анализирането на историята на цените на OMNOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMNOM сега!

Прогноза за цената за OMNOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMNOM? Нашата страница за прогноза за цената OMNOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMNOM сега!

