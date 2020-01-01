Токеномика на OMNIA Protocol (OMNIA) Открийте ключова информация за OMNIA Protocol (OMNIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OMNIA Protocol (OMNIA) OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Официален уебсайт: https://omniatech.io Бяла книга: https://whitepaper.omniatech.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Купете OMNIA сега!

Токеномика и анализ на цената за OMNIA Protocol (OMNIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OMNIA Protocol (OMNIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Рекорд за всички времена: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 Текуща цена: $ 0.01224 $ 0.01224 $ 0.01224 Научете повече за цената на OMNIA Protocol (OMNIA)

Токеномика на OMNIA Protocol (OMNIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OMNIA Protocol (OMNIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMNIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMNIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMNIA, разгледайте цената в реално време на токените OMNIA!

История на цените на OMNIA Protocol (OMNIA) Анализирането на историята на цените на OMNIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMNIA сега!

Прогноза за цената за OMNIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMNIA? Нашата страница за прогноза за цената OMNIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMNIA сега!

