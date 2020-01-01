Токеномика на Omni Network (OMNI) Открийте ключова информация за Omni Network (OMNI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Omni Network (OMNI) Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Официален уебсайт: https://omni.network/ Бяла книга: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Купете OMNI сега!

Токеномика и анализ на цената за Omni Network (OMNI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Omni Network (OMNI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 160.62M $ 160.62M $ 160.62M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Текуща цена: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Научете повече за цената на Omni Network (OMNI)

Токеномика на Omni Network (OMNI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Omni Network (OMNI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMNI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMNI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMNI, разгледайте цената в реално време на токените OMNI!

Как да купя OMNI Интересувате се да добавите Omni Network (OMNI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OMNI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OMNI в MEXC сега!

История на цените на Omni Network (OMNI) Анализирането на историята на цените на OMNI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMNI сега!

Прогноза за цената за OMNI Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMNI? Нашата страница за прогноза за цената OMNI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMNI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!