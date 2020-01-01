Токеномика на ECOMI (OMI) Открийте ключова информация за ECOMI (OMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ECOMI (OMI) The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Официален уебсайт: https://ecomi.notion.site/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Купете OMI сега!

Токеномика и анализ на цената за ECOMI (OMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ECOMI (OMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.45M $ 52.45M $ 52.45M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 279.56B $ 279.56B $ 279.56B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Текуща цена: $ 0.0001876 $ 0.0001876 $ 0.0001876 Научете повече за цената на ECOMI (OMI)

Токеномика на ECOMI (OMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ECOMI (OMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMI, разгледайте цената в реално време на токените OMI!

История на цените на ECOMI (OMI) Анализирането на историята на цените на OMI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMI сега!

Прогноза за цената за OMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMI? Нашата страница за прогноза за цената OMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMI сега!

