Информация за omChain (OMC) What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works. Официален уебсайт: https://omchain.io Бяла книга: https://docs.omchain.io Изследовател на блокове: https://explorer.omchain.io Купете OMC сега!

Токеномика и анализ на цената за omChain (OMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за omChain (OMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.58K $ 50.58K $ 50.58K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.04478 $ 0.04478 $ 0.04478 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001999036547342038 $ 0.001999036547342038 $ 0.001999036547342038 Текуща цена: $ 0.000545 $ 0.000545 $ 0.000545 Научете повече за цената на omChain (OMC)

Токеномика на omChain (OMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на omChain (OMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMC, разгледайте цената в реално време на токените OMC!

История на цените на omChain (OMC) Анализирането на историята на цените на OMC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMC сега!

Прогноза за цената за OMC Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMC? Нашата страница за прогноза за цената OMC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMC сега!

