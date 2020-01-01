Токеномика на OMAX (OMAX) Открийте ключова информация за OMAX (OMAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OMAX (OMAX) OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Официален уебсайт: https://omaxcoin.com/ Бяла книга: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://omaxray.com/ Купете OMAX сега!

Токеномика и анализ на цената за OMAX (OMAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OMAX (OMAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Текуща цена: $ 0.0001999 $ 0.0001999 $ 0.0001999 Научете повече за цената на OMAX (OMAX)

Токеномика на OMAX (OMAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OMAX (OMAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMAX, разгледайте цената в реално време на токените OMAX!

Как да купя OMAX Интересувате се да добавите OMAX (OMAX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OMAX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OMAX в MEXC сега!

История на цените на OMAX (OMAX) Анализирането на историята на цените на OMAX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OMAX сега!

Прогноза за цената за OMAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMAX? Нашата страница за прогноза за цената OMAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OMAX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!