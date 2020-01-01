Токеномика на OpenLeverage (OLE) Открийте ключова информация за OpenLeverage (OLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OpenLeverage (OLE) OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely. Официален уебсайт: https://openleverage.finance Бяла книга: https://docs.openleverage.finance/main/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1B6e9c73beE68102d9dd4A2627f97bFf4183ab0A Купете OLE сега!

Токеномика и анализ на цената за OpenLeverage (OLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OpenLeverage (OLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 188.63M $ 188.63M $ 188.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Рекорд за всички времена: $ 5.0265 $ 5.0265 $ 5.0265 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004312858130636455 $ 0.004312858130636455 $ 0.004312858130636455 Текуща цена: $ 0.006472 $ 0.006472 $ 0.006472 Научете повече за цената на OpenLeverage (OLE)

Токеномика на OpenLeverage (OLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OpenLeverage (OLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OLE, разгледайте цената в реално време на токените OLE!

