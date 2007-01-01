Токеномика на OKAMI Project (OKM) Открийте ключова информация за OKAMI Project (OKM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OKAMI Project (OKM) Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Официален уебсайт: https://okami.org/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Купете OKM сега!

Токеномика и анализ на цената за OKAMI Project (OKM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OKAMI Project (OKM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000027975 $ 0.000027975 $ 0.000027975 Научете повече за цената на OKAMI Project (OKM)

Токеномика на OKAMI Project (OKM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OKAMI Project (OKM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OKM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OKM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OKM, разгледайте цената в реално време на токените OKM!

Как да купя OKM Интересувате се да добавите OKAMI Project (OKM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OKM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OKM в MEXC сега!

История на цените на OKAMI Project (OKM) Анализирането на историята на цените на OKM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OKM сега!

Прогноза за цената за OKM Искате ли да знаете какъв път може да поеме OKM? Нашата страница за прогноза за цената OKM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OKM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!