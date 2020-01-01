Токеномика на Space Nation (OIK) Открийте ключова информация за Space Nation (OIK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation's vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Официален уебсайт: https://spacenation.online/ Бяла книга: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7

Токеномика и анализ на цената за Space Nation (OIK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Space Nation (OIK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 201.34M $ 201.34M $ 201.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.20M $ 50.20M $ 50.20M Рекорд за всички времена: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Текуща цена: $ 0.0502 $ 0.0502 $ 0.0502 Научете повече за цената на Space Nation (OIK)

Токеномика на Space Nation (OIK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Space Nation (OIK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OIK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OIK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OIK, разгледайте цената в реално време на токените OIK!

История на цените на Space Nation (OIK) Анализирането на историята на цените на OIK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OIK сега!

Прогноза за цената за OIK Искате ли да знаете какъв път може да поеме OIK? Нашата страница за прогноза за цената OIK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OIK сега!

