БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на OI днес е -- USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OI в MEXC сега.Цената в реално време на OI днес е -- USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OI в MEXC сега.

Повече за OI

OIценова информация

Какво представлява OI

Бяла книга OI

Официален уебсайт на OI

Токеномика на OI

OI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

OI Лого

OI цена(OI)

Не се намира в списъка

USD
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:51:42 (UTC+8)

Информация за цената за OI (OI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
--
----
24-часов нисък
--
----
24-часов висок

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Цената в реално време за OI (OI) е--. През последните 24 часа OI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност -- до най-висока стойност --, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -- за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OI (OI)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Текущата пазарна капитализация на OI е --, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OI е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за OI (OI) USD

Проследете промените в цените за OI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
No Data
OI Промяна на цената днес

Днес OI регистрира промяна от -- (--), отразяваща последната му пазарна активност.

OI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с -- (--), което показва краткосрочното представяне на токена.

OI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OI отбеляза промяна на -- (--), което дава по-широка перспектива за представянето му.

OI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с -- (--), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Какво е OI (OI)

OI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите OI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за OI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано OI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за OI (USD)

Колко ще струва OI (OI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OI (OI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OI.

Проверете прогнозата за цената за OI сега!

Токеномика на OI (OI)

Разбирането на токеномиката на OI (OI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OI сега!

Как да купя OI (OI)

Търсите как да купите OI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите OI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OI към местни валути

1 OI(OI) към VND
--
1 OI(OI) към AUD
A$--
1 OI(OI) към GBP
--
1 OI(OI) към EUR
--
1 OI(OI) към USD
$--
1 OI(OI) към MYR
RM--
1 OI(OI) към TRY
--
1 OI(OI) към JPY
¥--
1 OI(OI) към ARS
ARS$--
1 OI(OI) към RUB
--
1 OI(OI) към INR
--
1 OI(OI) към IDR
Rp--
1 OI(OI) към PHP
--
1 OI(OI) към EGP
￡E.--
1 OI(OI) към BRL
R$--
1 OI(OI) към CAD
C$--
1 OI(OI) към BDT
--
1 OI(OI) към NGN
--
1 OI(OI) към COP
$--
1 OI(OI) към ZAR
R.--
1 OI(OI) към UAH
--
1 OI(OI) към TZS
T.Sh.--
1 OI(OI) към VES
Bs--
1 OI(OI) към CLP
$--
1 OI(OI) към PKR
Rs--
1 OI(OI) към KZT
--
1 OI(OI) към THB
฿--
1 OI(OI) към TWD
NT$--
1 OI(OI) към AED
د.إ--
1 OI(OI) към CHF
Fr--
1 OI(OI) към HKD
HK$--
1 OI(OI) към AMD
֏--
1 OI(OI) към MAD
.د.م--
1 OI(OI) към MXN
$--
1 OI(OI) към SAR
ريال--
1 OI(OI) към ETB
Br--
1 OI(OI) към KES
KSh--
1 OI(OI) към JOD
د.أ--
1 OI(OI) към PLN
--
1 OI(OI) към RON
лв--
1 OI(OI) към SEK
kr--
1 OI(OI) към BGN
лв--
1 OI(OI) към HUF
Ft--
1 OI(OI) към CZK
--
1 OI(OI) към KWD
د.ك--
1 OI(OI) към ILS
--
1 OI(OI) към BOB
Bs--
1 OI(OI) към AZN
--
1 OI(OI) към TJS
SM--
1 OI(OI) към GEL
--
1 OI(OI) към AOA
Kz--
1 OI(OI) към BHD
.د.ب--
1 OI(OI) към BMD
$--
1 OI(OI) към DKK
kr--
1 OI(OI) към HNL
L--
1 OI(OI) към MUR
--
1 OI(OI) към NAD
$--
1 OI(OI) към NOK
kr--
1 OI(OI) към NZD
$--
1 OI(OI) към PAB
B/.--
1 OI(OI) към PGK
K--
1 OI(OI) към QAR
ر.ق--
1 OI(OI) към RSD
дин.--
1 OI(OI) към UZS
soʻm--
1 OI(OI) към ALL
L--
1 OI(OI) към ANG
ƒ--
1 OI(OI) към AWG
ƒ--
1 OI(OI) към BBD
$--
1 OI(OI) към BAM
KM--
1 OI(OI) към BIF
Fr--
1 OI(OI) към BND
$--
1 OI(OI) към BSD
$--
1 OI(OI) към JMD
$--
1 OI(OI) към KHR
--
1 OI(OI) към KMF
Fr--
1 OI(OI) към LAK
--
1 OI(OI) към LKR
රු--
1 OI(OI) към MDL
L--
1 OI(OI) към MGA
Ar--
1 OI(OI) към MOP
P--
1 OI(OI) към MVR
--
1 OI(OI) към MWK
MK--
1 OI(OI) към MZN
MT--
1 OI(OI) към NPR
रु--
1 OI(OI) към PYG
--
1 OI(OI) към RWF
Fr--
1 OI(OI) към SBD
$--
1 OI(OI) към SCR
--
1 OI(OI) към SRD
$--
1 OI(OI) към SVC
$--
1 OI(OI) към SZL
L--
1 OI(OI) към TMT
m--
1 OI(OI) към TND
د.ت--
1 OI(OI) към TTD
$--
1 OI(OI) към UGX
Sh--
1 OI(OI) към XAF
Fr--
1 OI(OI) към XCD
$--
1 OI(OI) към XOF
Fr--
1 OI(OI) към XPF
Fr--
1 OI(OI) към BWP
P--
1 OI(OI) към BZD
$--
1 OI(OI) към CVE
$--
1 OI(OI) към DJF
Fr--
1 OI(OI) към DOP
$--
1 OI(OI) към DZD
د.ج--
1 OI(OI) към FJD
$--
1 OI(OI) към GNF
Fr--
1 OI(OI) към GTQ
Q--
1 OI(OI) към GYD
$--
1 OI(OI) към ISK
kr--

OI ресурс

За по-задълбочено разбиране на OI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на OI

Хората също питат: Други въпроси относно OI

Колко струва OI (OI) днес?
Цената в реално време на OI в USD е -- USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OI към USD?
Текущата цена на OI към USD е --. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OI?
Пазарната капитализация за OI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OI?
Циркулиращото предлагане на OI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OI?
OI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OI?
OI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на OI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OI е -- USD.
Ще се повиши ли OI тази година?
OI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:51:42 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за OI (OI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор OI-към-USD

Сума

OI
OI
USD
USD

1 OI = -- USD

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,579.44
$109,579.44$109,579.44

-0.58%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.94
$3,856.94$3,856.94

-0.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02863
$0.02863$0.02863

-11.03%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.25
$187.25$187.25

-0.48%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.94
$3,856.94$3,856.94

-0.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,579.44
$109,579.44$109,579.44

-0.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.25
$187.25$187.25

-0.48%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5175
$2.5175$2.5175

-0.25%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.51
$1,086.51$1,086.51

+0.19%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000721
$0.0000721$0.0000721

+44.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09503
$0.09503$0.09503

+850.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000422
$0.000422$0.000422

+111.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000135
$0.00000135$0.00000135

+110.93%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8075
$0.8075$0.8075

+56.88%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%