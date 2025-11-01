БорсаDEX+
Цената в реално време на OHO PLUS днес е 0.473021 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OHO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OHO в MEXC сега.

Повече за OHO

OHOценова информация

Какво представлява OHO

Бяла книга OHO

Официален уебсайт на OHO

Токеномика на OHO

OHO ценова прогноза

OHO История

Ръководство за закупуване за OHO

Конвертор на валута OHO във фиат

OHO спот

OHO PLUS Лого

OHO PLUS цена(OHO)

1 OHO към USD - цена в реално време:

$0.473143
$0.473143$0.473143
0.00%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:45 (UTC+8)

Информация за цената за OHO PLUS (OHO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.464966
$ 0.464966$ 0.464966
24-часов нисък
$ 0.475619
$ 0.475619$ 0.475619
24-часов висок

$ 0.464966
$ 0.464966$ 0.464966

$ 0.475619
$ 0.475619$ 0.475619

--
----

--
----

+0.04%

0.00%

-11.91%

-11.91%

Цената в реално време за OHO PLUS (OHO) е$ 0.473021. През последните 24 часа OHO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.464966 до най-висока стойност $ 0.475619, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OHO е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OHO има промяна от +0.04% за последния час, 0.00% за 24 часа и -11.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 210.07K
$ 210.07K$ 210.07K

$ 79.47M
$ 79.47M$ 79.47M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на OHO PLUS е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 210.07K. Циркулиращото предлагане на OHO е --, като общото предлагане е 168000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 79.47M.

История на цените за OHO PLUS (OHO) USD

Проследете промените в цените за OHO PLUS днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.015476-3.17%
60 дни$ +0.472021+47,202.10%
90 дни$ +0.472021+47,202.10%
OHO PLUS Промяна на цената днес

Днес OHO регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

OHO PLUS 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.015476 (-3.17%), което показва краткосрочното представяне на токена.

OHO PLUS 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни OHO отбеляза промяна на $ +0.472021 (+47,202.10%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

OHO PLUS 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.472021 (+47,202.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на OHO PLUS (OHO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за OHO PLUS сега.

Какво е OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите OHO PLUS инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете OHO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за OHO PLUS в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано OHO PLUS купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за OHO PLUS (USD)

Колко ще струва OHO PLUS (OHO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OHO PLUS (OHO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OHO PLUS.

Проверете прогнозата за цената за OHO PLUS сега!

Токеномика на OHO PLUS (OHO)

Разбирането на токеномиката на OHO PLUS (OHO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OHO сега!

Как да купя OHO PLUS (OHO)

Търсите как да купите OHO PLUS? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите OHO PLUS от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

OHO към местни валути

1 OHO PLUS(OHO) към VND
12,447.547615
1 OHO PLUS(OHO) към AUD
A$0.71899192
1 OHO PLUS(OHO) към GBP
0.35949596
1 OHO PLUS(OHO) към EUR
0.40679806
1 OHO PLUS(OHO) към USD
$0.473021
1 OHO PLUS(OHO) към MYR
RM1.98195799
1 OHO PLUS(OHO) към TRY
19.88580284
1 OHO PLUS(OHO) към JPY
¥72.845234
1 OHO PLUS(OHO) към ARS
ARS$684.54180057
1 OHO PLUS(OHO) към RUB
38.2200968
1 OHO PLUS(OHO) към INR
41.99953459
1 OHO PLUS(OHO) към IDR
Rp7,883.68017986
1 OHO PLUS(OHO) към PHP
27.7663327
1 OHO PLUS(OHO) към EGP
￡E.22.34551204
1 OHO PLUS(OHO) към BRL
R$2.54012277
1 OHO PLUS(OHO) към CAD
C$0.6622294
1 OHO PLUS(OHO) към BDT
57.85992872
1 OHO PLUS(OHO) към NGN
684.54180057
1 OHO PLUS(OHO) към COP
$1,826.334081
1 OHO PLUS(OHO) към ZAR
R.8.19272372
1 OHO PLUS(OHO) към UAH
19.84323095
1 OHO PLUS(OHO) към TZS
T.Sh.1,165.07437405
1 OHO PLUS(OHO) към VES
Bs104.537641
1 OHO PLUS(OHO) към CLP
$445.585782
1 OHO PLUS(OHO) към PKR
Rs132.86686869
1 OHO PLUS(OHO) към KZT
250.67274874
1 OHO PLUS(OHO) към THB
฿15.31168977
1 OHO PLUS(OHO) към TWD
NT$14.55012596
1 OHO PLUS(OHO) към AED
د.إ1.73598707
1 OHO PLUS(OHO) към CHF
Fr0.3784168
1 OHO PLUS(OHO) към HKD
HK$3.67537317
1 OHO PLUS(OHO) към AMD
֏181.0251367
1 OHO PLUS(OHO) към MAD
.د.م4.37544425
1 OHO PLUS(OHO) към MXN
$8.77453955
1 OHO PLUS(OHO) към SAR
ريال1.77382875
1 OHO PLUS(OHO) към ETB
Br72.94929862
1 OHO PLUS(OHO) към KES
KSh61.10958299
1 OHO PLUS(OHO) към JOD
د.أ0.335371889
1 OHO PLUS(OHO) към PLN
1.74544749
1 OHO PLUS(OHO) към RON
лв2.0812924
1 OHO PLUS(OHO) към SEK
kr4.48896929
1 OHO PLUS(OHO) към BGN
лв0.79940549
1 OHO PLUS(OHO) към HUF
Ft159.04858104
1 OHO PLUS(OHO) към CZK
9.97601289
1 OHO PLUS(OHO) към KWD
د.ك0.144744426
1 OHO PLUS(OHO) към ILS
1.53731825
1 OHO PLUS(OHO) към BOB
Bs3.26857511
1 OHO PLUS(OHO) към AZN
0.8041357
1 OHO PLUS(OHO) към TJS
SM4.35652341
1 OHO PLUS(OHO) към GEL
1.28188691
1 OHO PLUS(OHO) към AOA
Kz433.56631839
1 OHO PLUS(OHO) към BHD
.د.ب0.177855896
1 OHO PLUS(OHO) към BMD
$0.473021
1 OHO PLUS(OHO) към DKK
kr3.06044587
1 OHO PLUS(OHO) към HNL
L12.44991272
1 OHO PLUS(OHO) към MUR
21.63598054
1 OHO PLUS(OHO) към NAD
$8.17380288
1 OHO PLUS(OHO) към NOK
kr4.78697252
1 OHO PLUS(OHO) към NZD
$0.82305654
1 OHO PLUS(OHO) към PAB
B/.0.473021
1 OHO PLUS(OHO) към PGK
K1.99141841
1 OHO PLUS(OHO) към QAR
ر.ق1.72179644
1 OHO PLUS(OHO) към RSD
дин.48.0589336
1 OHO PLUS(OHO) към UZS
soʻm5,699.04688199
1 OHO PLUS(OHO) към ALL
L39.64389001
1 OHO PLUS(OHO) към ANG
ƒ0.84670759
1 OHO PLUS(OHO) към AWG
ƒ0.84670759
1 OHO PLUS(OHO) към BBD
$0.946042
1 OHO PLUS(OHO) към BAM
KM0.79467528
1 OHO PLUS(OHO) към BIF
Fr1,399.196118
1 OHO PLUS(OHO) към BND
$0.6149273
1 OHO PLUS(OHO) към BSD
$0.473021
1 OHO PLUS(OHO) към JMD
$75.99555386
1 OHO PLUS(OHO) към KHR
1,899.68071726
1 OHO PLUS(OHO) към KMF
Fr201.506946
1 OHO PLUS(OHO) към LAK
10,283.06501173
1 OHO PLUS(OHO) към LKR
රු144.16734038
1 OHO PLUS(OHO) към MDL
L7.9940549
1 OHO PLUS(OHO) към MGA
Ar2,130.7230945
1 OHO PLUS(OHO) към MOP
P3.78889821
1 OHO PLUS(OHO) към MVR
7.2372213
1 OHO PLUS(OHO) към MWK
MK821.21648831
1 OHO PLUS(OHO) към MZN
MT30.2260419
1 OHO PLUS(OHO) към NPR
रु67.15952158
1 OHO PLUS(OHO) към PYG
3,354.664932
1 OHO PLUS(OHO) към RWF
Fr687.299513
1 OHO PLUS(OHO) към SBD
$3.89296283
1 OHO PLUS(OHO) към SCR
6.60810337
1 OHO PLUS(OHO) към SRD
$18.2113085
1 OHO PLUS(OHO) към SVC
$4.13893375
1 OHO PLUS(OHO) към SZL
L8.20691435
1 OHO PLUS(OHO) към TMT
m1.6555735
1 OHO PLUS(OHO) към TND
د.ت1.389262677
1 OHO PLUS(OHO) към TTD
$3.20235217
1 OHO PLUS(OHO) към UGX
Sh1,648.005164
1 OHO PLUS(OHO) към XAF
Fr268.675928
1 OHO PLUS(OHO) към XCD
$1.2771567
1 OHO PLUS(OHO) към XOF
Fr268.675928
1 OHO PLUS(OHO) към XPF
Fr48.721163
1 OHO PLUS(OHO) към BWP
P6.35740224
1 OHO PLUS(OHO) към BZD
$0.95077221
1 OHO PLUS(OHO) към CVE
$45.07417109
1 OHO PLUS(OHO) към DJF
Fr84.197738
1 OHO PLUS(OHO) към DOP
$30.31591589
1 OHO PLUS(OHO) към DZD
د.ج61.46907895
1 OHO PLUS(OHO) към FJD
$1.06902746
1 OHO PLUS(OHO) към GNF
Fr4,112.917595
1 OHO PLUS(OHO) към GTQ
Q3.62807107
1 OHO PLUS(OHO) към GYD
$99.06005782
1 OHO PLUS(OHO) към ISK
kr59.127625

OHO PLUS ресурс

За по-задълбочено разбиране на OHO PLUS, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на OHO PLUS
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно OHO PLUS

Колко струва OHO PLUS (OHO) днес?
Цената в реално време на OHO в USD е 0.473021 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OHO към USD?
Текущата цена на OHO към USD е $ 0.473021. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OHO PLUS?
Пазарната капитализация за OHO е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OHO?
Циркулиращото предлагане на OHO е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OHO?
OHO постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OHO?
OHO достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на OHO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OHO е $ 210.07K USD.
Ще се повиши ли OHO тази година?
OHO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OHO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за OHO PLUS (OHO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

