Информация за Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Официален уебсайт: https://oggyinu.com/ Бяла книга: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Купете OGGYETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Oggy inu (OGGYETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oggy inu (OGGYETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.08K $ 53.08K $ 53.08K Общо предлагане: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Циркулиращо предлагане: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (оценка при пълна реализация): $ 110.75K $ 110.75K $ 110.75K Рекорд за всички времена: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Текуща цена: $ 0.0000002637 $ 0.0000002637 $ 0.0000002637 Научете повече за цената на Oggy inu (OGGYETH)

Токеномика на Oggy inu (OGGYETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oggy inu (OGGYETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OGGYETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OGGYETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OGGYETH, разгледайте цената в реално време на токените OGGYETH!

Как да купя OGGYETH Интересувате се да добавите Oggy inu (OGGYETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OGGYETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OGGYETH в MEXC сега!

История на цените на Oggy inu (OGGYETH) Анализирането на историята на цените на OGGYETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OGGYETH сега!

Прогноза за цената за OGGYETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме OGGYETH? Нашата страница за прогноза за цената OGGYETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OGGYETH сега!

