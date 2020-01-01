Токеномика на OG (OG) Открийте ключова информация за OG (OG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OG (OG) OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Официален уебсайт: https://www.socios.com/og/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Купете OG сега!

Токеномика и анализ на цената за OG (OG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OG (OG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.09M $ 38.09M $ 38.09M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 16.851 $ 16.851 $ 16.851 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Текуща цена: $ 8.859 $ 8.859 $ 8.859 Научете повече за цената на OG (OG)

Токеномика на OG (OG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OG (OG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OG, разгледайте цената в реално време на токените OG!

История на цените на OG (OG) Анализирането на историята на цените на OG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OG сега!

Прогноза за цената за OG Искате ли да знаете какъв път може да поеме OG? Нашата страница за прогноза за цената OG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OG сега!

