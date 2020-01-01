Токеномика на ONFA Token (OFT) Открийте ключова информация за ONFA Token (OFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ONFA Token (OFT) ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Официален уебсайт: https://onfa.io/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Купете OFT сега!

Токеномика и анализ на цената за ONFA Token (OFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ONFA Token (OFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 237.63M $ 237.63M $ 237.63M Рекорд за всички времена: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Текуща цена: $ 0.7921 $ 0.7921 $ 0.7921 Научете повече за цената на ONFA Token (OFT)

Токеномика на ONFA Token (OFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ONFA Token (OFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OFT, разгледайте цената в реално време на токените OFT!

Как да купя OFT Интересувате се да добавите ONFA Token (OFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OFT в MEXC сега!

История на цените на ONFA Token (OFT) Анализирането на историята на цените на OFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OFT сега!

Прогноза за цената за OFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме OFT? Нашата страница за прогноза за цената OFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OFT сега!

