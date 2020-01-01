Токеномика на Openfabric AI (OFN) Открийте ключова информация за Openfabric AI (OFN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Openfabric AI (OFN) Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Официален уебсайт: https://openfabric.ai/ Бяла книга: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Купете OFN сега!

Токеномика и анализ на цената за Openfabric AI (OFN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Openfabric AI (OFN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 452.85K $ 452.85K $ 452.85K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Рекорд за всички времена: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Текуща цена: $ 0.00259 $ 0.00259 $ 0.00259 Научете повече за цената на Openfabric AI (OFN)

Токеномика на Openfabric AI (OFN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Openfabric AI (OFN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OFN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OFN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OFN, разгледайте цената в реално време на токените OFN!

Как да купя OFN Интересувате се да добавите Openfabric AI (OFN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OFN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OFN в MEXC сега!

История на цените на Openfabric AI (OFN) Анализирането на историята на цените на OFN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OFN сега!

Прогноза за цената за OFN Искате ли да знаете какъв път може да поеме OFN? Нашата страница за прогноза за цената OFN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OFN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!