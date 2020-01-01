Токеномика на Omnity Network (OCT) Открийте ключова информация за Omnity Network (OCT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Omnity Network (OCT) The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Официален уебсайт: https://www.omnity.network/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Изследовател на блокове: https://explorer.omnity.network/ Купете OCT сега!

Токеномика и анализ на цената за Omnity Network (OCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Omnity Network (OCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Рекорд за всички времена: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Текуща цена: $ 0.05141 $ 0.05141 $ 0.05141 Научете повече за цената на Omnity Network (OCT)

Токеномика на Omnity Network (OCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Omnity Network (OCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OCT, разгледайте цената в реално време на токените OCT!

Как да купя OCT Интересувате се да добавите Omnity Network (OCT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OCT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OCT в MEXC сега!

История на цените на Omnity Network (OCT) Анализирането на историята на цените на OCT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OCT сега!

Прогноза за цената за OCT Искате ли да знаете какъв път може да поеме OCT? Нашата страница за прогноза за цената OCT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OCT сега!

