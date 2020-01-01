Токеномика на Orbiter Finance (OBT) Открийте ключова информация за Orbiter Finance (OBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Официален уебсайт: https://www.orbiter.finance Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Купете OBT сега!

Токеномика и анализ на цената за Orbiter Finance (OBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orbiter Finance (OBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.39M $ 28.39M $ 28.39M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.53M $ 64.53M $ 64.53M Рекорд за всички времена: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005968167189011321 $ 0.005968167189011321 $ 0.005968167189011321 Текуща цена: $ 0.006453 $ 0.006453 $ 0.006453 Научете повече за цената на Orbiter Finance (OBT)

Токеномика на Orbiter Finance (OBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Orbiter Finance (OBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBT, разгледайте цената в реално време на токените OBT!

Как да купя OBT Интересувате се да добавите Orbiter Finance (OBT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OBT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OBT в MEXC сега!

История на цените на Orbiter Finance (OBT) Анализирането на историята на цените на OBT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OBT сега!

Прогноза за цената за OBT Искате ли да знаете какъв път може да поеме OBT? Нашата страница за прогноза за цената OBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OBT сега!

