Токеномика на Obol (OBOL)
Информация за Obol (OBOL)
Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.
Токеномика и анализ на цената за Obol (OBOL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Obol (OBOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Obol (OBOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Obol (OBOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой OBOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой OBOL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBOL, разгледайте цената в реално време на токените OBOL!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
1 OBOL = 0.12548 USD