Информация за Obol (OBOL) Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Официален уебсайт: https://obol.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 Купете OBOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Obol (OBOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Obol (OBOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 98.72M $ 98.72M $ 98.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.74M $ 62.74M $ 62.74M Рекорд за всички времена: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Текуща цена: $ 0.12548 $ 0.12548 $ 0.12548 Научете повече за цената на Obol (OBOL)

Токеномика на Obol (OBOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Obol (OBOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OBOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OBOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBOL, разгледайте цената в реално време на токените OBOL!

История на цените на Obol (OBOL) Анализирането на историята на цените на OBOL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OBOL сега!

Прогноза за цената за OBOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме OBOL? Нашата страница за прогноза за цената OBOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OBOL сега!

