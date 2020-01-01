Токеномика на Obi Real Estate (OBICOIN) Открийте ключова информация за Obi Real Estate (OBICOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Obi Real Estate (OBICOIN) OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Официален уебсайт: www.obirealestate.com Бяла книга: https://obirealestate.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Купете OBICOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Obi Real Estate (OBICOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Obi Real Estate (OBICOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M Рекорд за всички времена: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Текуща цена: $ 0.0118 $ 0.0118 $ 0.0118 Научете повече за цената на Obi Real Estate (OBICOIN)

Токеномика на Obi Real Estate (OBICOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Obi Real Estate (OBICOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OBICOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OBICOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBICOIN, разгледайте цената в реално време на токените OBICOIN!

Как да купя OBICOIN Интересувате се да добавите Obi Real Estate (OBICOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OBICOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OBICOIN в MEXC сега!

История на цените на Obi Real Estate (OBICOIN) Анализирането на историята на цените на OBICOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OBICOIN сега!

Прогноза за цената за OBICOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме OBICOIN? Нашата страница за прогноза за цената OBICOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OBICOIN сега!

