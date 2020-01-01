Токеномика на ORBOFI (OBI) Открийте ключова информация за ORBOFI (OBI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ORBOFI (OBI) Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Официален уебсайт: https://www.orbofi.com/ Бяла книга: https://wiki.orbofi.com/learn Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Купете OBI сега!

Токеномика и анализ на цената за ORBOFI (OBI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ORBOFI (OBI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 829.31K $ 829.31K $ 829.31K Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Рекорд за всички времена: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000638172240236177 $ 0.000638172240236177 $ 0.000638172240236177 Текуща цена: $ 0.000741 $ 0.000741 $ 0.000741 Научете повече за цената на ORBOFI (OBI)

Токеномика на ORBOFI (OBI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ORBOFI (OBI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OBI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OBI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OBI, разгледайте цената в реално време на токените OBI!

