Токеномика на Oasys Token (OAS) Открийте ключова информация за Oasys Token (OAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Oasys Token (OAS) Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain. Официален уебсайт: https://www.oasys.games/ Бяла книга: https://docs.oasys.games/ Изследовател на блокове: https://scan.oasys.games/ Купете OAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Oasys Token (OAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oasys Token (OAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.03M $ 54.03M $ 54.03M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.65B $ 4.65B $ 4.65B FDV (оценка при пълна реализация): $ 116.10M $ 116.10M $ 116.10M Рекорд за всички времена: $ 0.33079 $ 0.33079 $ 0.33079 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 Текуща цена: $ 0.01161 $ 0.01161 $ 0.01161 Научете повече за цената на Oasys Token (OAS)

Токеномика на Oasys Token (OAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oasys Token (OAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OAS, разгледайте цената в реално време на токените OAS!

Как да купя OAS Интересувате се да добавите Oasys Token (OAS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на OAS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате OAS в MEXC сега!

История на цените на Oasys Token (OAS) Анализирането на историята на цените на OAS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на OAS сега!

Прогноза за цената за OAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OAS? Нашата страница за прогноза за цената OAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OAS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!